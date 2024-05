Za Raísího truchlí Rusko i Hamás. My to nebyli, ujišťuje Izrael

„Evropská unie vyjadřuje upřímnou soustrast nad smrtí prezidenta Raísího a ministra Amírabdolláhjána, jakož i dalších členů delegace a posádky při nehodě vrtulníku. Naše myšlenky míří k jejich rodinám,“ píše Michel na síti X. Unie kritizuje Írán za porušování lidských práv, dodávání zbraní Rusku i za podporu húsíjských rebelů v Jemenu.

Na íránské představitele uvalila také řadu sankcí. Třiašedesátiletý Raísí, zastánce tvrdé linie, byl dlouho považován za potenciálního nástupce nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Ten v kondolenci uvedl, že prezident a jeho delegace zemřeli „mučednickou“ smrtí. Výkonem funkce hlavy státu Chameneí pověřil viceprezidenta Mohammada Mochbara a vyhlásil pět dní státního smutku.

Íránu kondoloval také polský prezident Andrzej Duda, který připomněl, že i Poláci zažili ztrátu hlavy státu při letecké katastrofě. Zprávy o smrti Raísího a dalších členů jeho delegace jej podle jeho slov hluboce zasáhly. Není totiž mnoho národů, které mají ve svých dějinách tak tragické události.

„Ale my, Poláci, máme za sebou strašnou zkušenost s katastrofou polského vládního letounu v ruském Smolensku v roce 2010, známe pocit šoku a prázdnoty, jaké v lidských srdcích a státu zůstanou po náhlé ztrátě politické a společenské elity“. Polsko se proto „s mimořádným pochopením spojuje s blízkými obětí a íránským národem v modlitbě a zármutku,“ napsal také Duda.

V dubnu 2010 při letecké katastrofě zemřel polský prezident Lech Kaczyński a desítky zástupců polského veřejného života. Delegace mířila do západoruského Smolensku, aby v nedaleké Katyni uctila památku tisíců polských důstojníků zavražděných v roce 1940 tajnou sovětskou policií NKVD.

Indický premiér Naréndra Módí v pondělí prohlásil, že je tragickým úmrtím íránského prezidenta hluboce zarmoucen a šokován. „Vyjadřuji upřímnou soustrast jeho rodině a íránskému lidu,“ uvedl Módí a dodal, že Indie „stojí v této smutné chvíli při Íránu“. Irácký premiér Muhammad Súdání řekl, že Irák vyjadřuje v této tragické chvíli podporu íránském lidu i představitelům země.

Katarský emír Tamim bin Hamad Sání či ruské velvyslanectví v Teheránu rovněž vyjádřili soustrast Íránu. Syrský prezident Bašár Asad vyjádřil soustrast a solidaritu s Teheránem, který ho podporuje od začátku občanské války v jeho zemi. „Spolupracovali jsme se zesnulým prezidentem na tom, aby strategické vztahy mezi Sýrií a Íránem zůstaly vždy prosperující,“ dodal.

Turecko „sdílí bolest přátelského a bratrského íránského lidu. Zpráva z Íránu nás bohužel hluboce zarmoutila,“ prohlásil turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. „Od prvního okamžiku, kdy jsme se o nehodě dozvěděli, jsme v kontaktu s íránskými úřady a mobilizovali jsme všechny prostředky, abychom pomohli. Příslušné instituce udělaly vše, co bylo v jejich silách, ale bohužel jsme se nedočkali dobrých zpráv,“ dodal. Smutek nad úmrtím vyjádřil také prezident Recep Tayyip Erdogan.

Putin vyzdvihuje vzájemné vztahy

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí vyjádřil lítost nad smrtí Raísího a dalších představitelů. V prohlášení také zdůraznil solidaritu své země s „vedením a lidem Íránu v souvislosti s touto velkou ztrátou“.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prezidenta i šéfa diplomacie označil za opravdové, spolehlivé přátele Ruska. „Jejich role při posilování oboustranně přínosné rusko-íránské spolupráce je nedocenitelná,“ uvedl Lavrov podle agentury TASS.

Vyjádřil upřímnou soustrast rodinám a přátelům i „celému spřátelenému íránskému národu“. Írán a Rusko spojují mimo jiné napjaté vztahy se Spojenými státy. Teherán podle západních rozvědek předal Rusku dodávky bezpilotních prostředků, které pak ruská armáda denně používá k útokům proti Ukrajině.

Podle šéfa Kremlu Vladimira Putina Raísí neocenitelným způsobem přispěl k rusko-íránským vztahům. Ruský diktátor napsal, že „Raísí byl vynikající politik, který celý svůj život zasvětil službě vlasti“ a silně se snažil o to, aby se vztahy Ruska a Íránu dostaly „na novou úroveň strategického partnerství“.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu dosáhla vojenská spolupráce mezi Moskvou a Teheránem nebývalé úrovně a Rusko je pro Írán, zasažený mezinárodními sankcemi kvůli jadernému programu, také důležitým obchodním partnerem.

Pákistán v pondělí v reakci na nehodu vyhlásil den státního smutku. Vlajky tam budou vlát na půl žerdi na znamení úcty k Raísímu a jeho společníkům, kteří rovněž zemřeli, oznámil pákistánský premiér Šahbáz Šaríf. Vyjádřil také jménem celého Pákistánu nejhlubší soustrast „bratrskému Íránu“. „Velký íránský národ překoná tuto tragédii s obvyklou odvahou,“ uvedl Šaríf.

„Čínský lid ztratil dobrého přítele“

Čínský prezident Si Ťin-pching zdůraznil, že (Raísího) „tragická smrt je velkou ztrátou pro íránský lid a že čínský lid ztratil dobrého přítele“. Na tiskové konferenci to řekl mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin.

Smutek nad smrtí Raísího vyjádřilo rovněž teroristické hnutí Hamás, proti kterému Izrael vede od loňského října válku v Pásmu Gazy. V kondolenci vyjádřil „nejhlubší soustrast a solidaritu“ Chameneímu, íránské vládě a lidu v souvislosti s „touto obrovskou ztrátou“. Ocenil zesnulé íránské představitele za podporu palestinské věci a odporu proti Izraeli a vyjádřil přesvědčení, že „hluboce zakořeněné íránské instituce“ umožní Íránu překonat „následky této velké ztráty“.

„Tito vůdci podporovali legitimní boj našeho lidu proti sionistické entitě, poskytovali cennou podporu palestinskému odporu a neúnavně se snažili o solidaritu a podporu našeho lidu v nezlomném Pásmu Gazy,“ uvedl v prohlášení. Vedoucí představitelé Hamásu už dříve opakovaně poděkovali Íránu za jeho vojenskou a finanční podporu skupiny v boji proti Izraeli.

Ten se mimochodem preventivně vyjádřil k možným spekulacím. A uvedl, že Izrael nebyl do smrti íránského prezidenta nijak zapojen. Pro agenturu Reuters to v pondělí ráno řekl nejmenovaný izraelský zdroj. „My jsme to nebyli,“ řekl zdroj, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity. Na oficiální izraelskou reakci na smrt íránských vrcholných představitelů se stále čeká.

Írán, který podporuje militantní protiizraelské skupiny v Pásmu Gazy, Libanonu či Jemenu, a Izrael jsou dlouhodobě úhlavními nepřáteli. V dubnu se situace ještě více vyostřila, když islámská republika vyslala na židovský stát více než 300 útočných dronů a raket v odvetě za úder na íránský konzulát v Damašku. Izrael dokázal bezprecedentní íránský útok úspěšně odrazit také díky zapojení zahraničních partnerů, včetně Spojených států, do protivzdušné obrany.

Soustrast Teheránu vyjádřilo také Íránem podporované libanonské šíitské hnutí Hizballáh. Ten označil Raísího za „ochránce hnutí odporu“, což je neformální Íránem vedená koalice různých skupin, které odporují izraelskému a americkému vlivu na Blízkém východě. Ozvali se i jemenští šíitští povstalci Húsíové. Lídr nejvyššího revolučního výboru povstalců Muhammad Alí Húsí vyjádřil „nejhlubší soustrast íránskému lidu, íránskému vedení a rodinám prezidenta Raísího a jeho delegace“.

„Prosíme boha, aby jejich rodinám dopřál trpělivost, a útěchu,“ dodal. Raísí zahynul při nedělní havárii vrtulníku, která se odehrála, když se letecky přesouval z oblasti na hranici Íránu s Ázerbájdžánem, kde se dopoledne zúčastnil slavnostního otevření přehrady s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem. Stroj podle záběrů sdílených íránskou státní televizí patrně narazil do horského vrcholu v provincii Východní Ázerbájdžán na severozápadě Íránu, odkud byl hlášen silný déšť, mlha a vítr.

Do pondělních ranních hodin po něm pátraly záchranné složky, na místě však nenalezly známky života.