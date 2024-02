Pornohvězda pózovala v Íránu u padlých symbolů USA. Vyvolala rozhořčení

Wrightová snímky pořídila u ambasády, která je jedním z největších symbolů přerušení americko-íránských vztahů, a to proto, že do budovy po nástupu islámského teokratického státu vtrhli fanatičtí íránští studenti a po dlouhou dobu tam drželi její zaměstnance jako rukojmí.

Wrightová se při focení oblékla do dlouhého tmavého kabátu a na hlavě měla i šátek připomínající tradiční pokrývku islámských žen známý jako hidžáb. Snímky zveřejnila na Instagramu. Sama pornoherečka už dříve rozezlila protislámské aktivisty, a to když v roce 2022, během íránských celonárodních protestů proti povinnému hidžábu uvedla, že sama dodržuje přísný kodex islámského oblékání a všem muslimským ženám ho i doporučuje.

Po vlně kritiky se od Wrightové a její návštěvy Íránu distancovaly i tamnější úřady. „O návštěvě Whitney Wright jsme dopředu nevěděli. Vízum jí bylo uděleno, tak jako každému jinému cizinci, o její obscénní profesi jsme nevěděli,“ tvrdí Írán ve svém prohlášení.

Mnoho íránských exulantů, kteří před současným režimem v zemi uprchli do ciziny, ale vládnímu prohlášení nevěří a pornoherečku, která se může například na Instagramu chlubit více než milionem sledujících, odsoudili jako šiřitelku propagandy.

„Whitney Wright, americká pornohvězda, byla pozvána do Teheránu, aby propagovala islámskou republiku,“ napsala na síti X nezisková organizace Femme Azadi sdružující íránské uprchlíky se sídlem ve Francii.

Na kritiku později reagoval mluvčí íránského ministerstva zahraničí Nasser Kanani. Ten popřel, že by o její cestě ministerstvo vědělo, ale poznamenal, že navzdory politickému napětí není zakázáno Američanům, aby Írán navštívili.

Wrightová se později sama ke kritickým výrokům vyjádřila a uvedla, že jen zveřejnila fotky z cestování, což jí nepřijde vůbec špatné. „Zveřejňování fotek ze své cesty do Íránu neznamená, že šířím íránskou propagandu. Jen sdílím to, co jsem viděla,“ prohlásila pornoherečka. Z dalších příspěvků Wrightové také vyplývá, že na své „dovolené“ pokračuje a po návštěvě Íránu se přemístila do Libanonu a Maroka.

Není to první případ, co se i herečka z pornoprůmyslu kontroverzně vyjadřuje k aktuální politické situaci. Přímou podporu hnutí Hamás vyjádřila například bývalá pornoherečka Mia Khalifa (30). Spolupráci s ní poté okamžitě ukončil magazín Playboy. Na internetu začaly také kolovat nepravdivé články o tom, že server Pornhub zareagoval ještě radikálněji a peníze získané z přehrání jejích videí pošle na pomoc Izraeli.

Mia Khalifa je původem z Libanonu a na stranu Palestiny se postavila poté, co teroristická organizace Hamás zaútočila na Izrael. Uvedla, že ti, kdo v tuto chvíli nepodporují Palestinu, jsou na špatné straně lidstva v době zásadních událostí v dějinách.

„Pokud se podíváte na současnou situaci v Palestině a nepodporujete Palestince, tak vězte, že jste na špatné straně. Historie to časem ukáže,“ napsala v říjnu bývalá pornoherečka na sociální síť X.

