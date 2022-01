Zachraňte pinie. Římu hrozí, že kvůli hmyzu přijde o své ikonické stromy

Hmyz, jehož dospělé samičky se vizuálně podobají želvám, vysává ze stromů mízu. Borovicím poté začne opadávat jehličí, jejich kmeny ztmavnou a do dvou let od napadení zahynou.

Římští úředníci uvedli, že se jim pomocí chemického přípravku podařilo oživit asi 22 tisíc stromů. Ošetření zbylých pinií chtějí dokončit letos na jaře, město jich má ve správě celkem 50 tisíc. Dalších čtvrt milionu stromů roste v hlavním městě Itálie na soukromých pozemcích, případně jsou ve správě státních orgánů.

„Problém byl podceněný a město čekalo příliš dlouho na to, aby stromy ošetřilo,“ řekla deníku The Times římská ekoložka Sabrina Alfonsiová.

Obdobný názor má také expertka Mariella Di Giovaneová z neziskové organizace Italia Nostra, která se zabývá ochranou a podporou historického, uměleckého a environmentálního dědictví země. Odbornice uvedla, že za problém je odpovědná bývalá starostka Říma Virginia Raggiová, která se nedokázala s invazí ničivého hmyzu vypořádat.

„Raggiová udělala příliš málo,“ řekla Di Giovaneová. „Cena za chemický přípravek, který zabije tohoto brouka, se pohybuje v řádu 50 až 100 eur na strom. Když ale dnes půjdete do parku Villa Ada v Římě, stovky borovic jsou tam už mrtvé,“ upozornila.

Ekologové se nyní obávají, že hmyz, který se do Itálie dostal ze Severní Ameriky v roce 2018, se nyní přesune také do Toskánska, Ligurie či do Francie.

Ekologové kritizují kácení

Ačkoliv se město snaží o chemické ošetření, u některých stromů už rozhodlo o jejich pokácení. Dělník, který dohlíží na kácení pinií v malém římském parku Parco della Maratona, řekl listu The Times, že stromy by pravděpodobně samy uhynuly, protože jsou zamořené.

S tím nesouhlasí ekologové. „Existují představitelé města, kteří nařizují kácení stromů, které by bylo možné ošetřením zachránit,“ řekla Di Giovaneová.

Alfonsiová poté uvedla, že odborníci nyní doprovázejí firmy, které se zabývají údržbou stromů, aby zamezili nadměrnému kácení a mohli začít s chemickým ošetřením.

To se ukázalo jako funkční například na jednom z místních hřbitovů, jehož zástupci investovali na jaře roku 2020 do ošetření 35 borovic. Ty jsou nyní v dobrém stavu.

„Zatím je to dobré, i když budeme muset ošetření brzy zopakovat,“ řekla ředitelka hřbitova Amanda Thursfieldová. „Před několika týdny ošetřili dělníci taky borovice na ulici, ale už jsou velmi tmavé a vysušené, takže už pro ně může být pozdě,“ uzavřela.