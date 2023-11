Píseň, která znechutila Izrael. Všechny v Gaze vyhladíme, zpívají děti

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Na písečné pláže Gazy snáší se podzimní noc

Padají bomby, vrší se trosky na troskách

Izraelští vojáci překračují hranici

A likvidují stoupence hákového kříže.

Ještě jediný rok

A už tam nebude nic

Bezpečně se vrátíme domů

Ještě jediný rok

Všechny je vyhladíme a půjdeme zpátky orat naše pole

Píseň nazvaná „Jsme děti vítězné generace“ se na internetu objevila v neděli. Jde o novou verzi známé izraelské písně Hare’ut , kterou levicový básník, příslušník elitních jednotek Palmach a absolvent výsadkářského kurzu ve Stráži pod Ralskem Chajim Guri napsal v reakci na vítěznou válku o nezávislost v roce 1948.

Jenže zatímco Guriho píseň je dojemnou připomínkou padlých, nová verze je daleko militantnější, píše list The Times of Israel. Natočila ji organizace Občanská fronta, která vznikla po masakrech ze 7. října a označuje se za apolitické hnutí cílící na sjednocení národa po nejhorším krveprolití od vzniku nezávislého židovského státu.

Klip vzbudil nevoli především mezi propalestinskými aktivisty na sociálních sítích. „Izraelské děti zpívají genocidní písně o Gaze,“ rozhořčil se jeden uživatel. V Izraeli sice někteří klip označili za dojemný, většinová reakce ovšem byla negativní.

„Je to nechutné. Znesvětili jste originál, pošpinili ho kahanismem a navíc jste poškodili pověst Izraele za hranicemi,“ vynadal tvůrcům jeden z uživatelů. Kahanismus je ultranacionalistický směr, který vychází z učení amerického rabína Meira Kahaneho, stoupence nadřazenosti židovské rasy. Dnes se k němu hlásí například vládní strana Ocma Jehudit.

Co se týče indoktrinace dětí a hnutí Hamás, to izraelským extremistům nemá co vyčítat. Teroristická organizace v Gaze před současnou válkou pořádala dětské tábory nazvané Pionýři osvobození. Malí Palestinci se na nich cvičili na boj proti židovskému státu či na teroristické útoky v Jeruzalémě.

Klip organizace Občanská fronta nicméně ukazuje, kam se izraelská krajní pravice v reakci na Černou sobotu posunula. Její předáci volají po jaderných útocích na Gazu, odsunu všech Palestinců a návratu židovských osad. S myšlenkou vyhnání koketují i někteří centrističtí politici.

„Krajní pravice volá po zničení Gazy a vyhnání Palestinců, což by se rovnalo válečnému zločinu. Sice to není realistický plán, ale za poslední měsíc získal značnou legitimitu. Je totiž jasné, že izraelský stát žádný plán, co dělat s Gazou, nemá,“ uvedl minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz izraelský historik Jair Wallach.