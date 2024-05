Hamás má týden na příměří, jinak Izrael vtrhne do Rafáhu, spekuluje Egypt

Káhira podle egyptských představitelů spolupracovala s Izraelem na upraveném návrhu příměří, který o uplynulém víkendu předložila Hamásu. Očekávalo se, že se politické vedení Hamásu o návrhu poradí se svým vojenským křídlem v Pásmu Gazy. Vůdce Hamásu v Pásmu Gazy Jahjá Sinvár, který se pravděpodobně ukrývá v tunelech a činí konečná rozhodnutí, však podle zdrojů WSJ nereagoval.

Hamás podle egyptských zdrojů usiluje o dlouhodobé příměří a záruky od USA, že Izrael bude klid zbraní respektovat. Představitelé Hamásu zároveň vyjádřili obavy, že nejnovější návrh příměří je stále příliš obecný a dává Izraeli možnost boje obnovit.

Poslední návrh vyzývá ke klidu zbraní, který by trval 40 dní a během něhož by Hamás propustil 33 z rukojmích. Následně by byla možnost jednat o dlouhodobém příměří. V další fázi, která by zahrnovala nejméně šestitýdenní klid zbraní, by se Hamás s Izraelem měl dohodnout na propuštění větší skupiny rukojmích a dalším příměřím, které by mohlo trvat až rok.

Egyptští představitelé uvedli, že pozvali vysoké představitele Hamásu, aby se v nadcházejících dnech vrátili do Káhiry a pokračovali v jednáních. Hamás ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že jeho vyjednavači se brzy vydají do Egypta, aby projednali podmínky.

Podle izraelského zpravodajského webu The Times of Israel (ToI) v pátek do Egypta na jednání o propuštění rukojmích dorazil šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns. Web se odvolává na egyptský bezpečnostní zdroj a tři zdroje z káhirského letiště.

12. února 2024

Na podmínkách o rukojmích se strany shodují

Jednání o dohodě o příměří od listopadového krátkého klidu zbraní několikrát ztroskotala a byla znovu obnovena, přičemž Hamás a Izrael se rozcházejí v klíčových bodech, včetně možnosti návratu civilistů na sever pásma a cesty k ukončení války. Obě strany se naopak podle zdrojů WSJ víceméně shodly na podmínkách výměny izraelských rukojmích držených Hamásem a palestinských vězňů zadržovaných v Izraeli.

Podle Izraele je v Pásmu Gazy stále 129 rukojmích, z nichž nejméně 35 je po smrti. Izraelští a američtí představitelé ale soukromě podle WSJ odhadují, že počet mrtvých rukojmích může být podstatně vyšší.

Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua odmítl vývoj komentovat. Vyjádřit se k věci odmítl také Hamás. Americké ministerstvo zahraničí na žádost WSJ o komentář bezprostředně nereagovalo.

Netanjahu uvedl, že vyšle pozemní síly do Rafáhu, města na jihu Pásma Gazy, kde se ukrývá více než milion palestinských civilistů, bez ohledu na to, zda bude uzavřena dohoda. Podle izraelské armády je Rafáh poslední baštou Hamásu. Izraelští představitelé podle WSJ ale za zavřenými dveřmi uvažují o odložení invaze do Rafáhu na neurčito, pokud bude uzavřena dlouhodobá dohoda.

Představitelé Hamásu vyjádřili obavy, že se Netanjahu snaží skupinu vyprovokovat k odmítnutí návrhu, aby mohl provést invazi do Rafáhu a přičíst vinu za selhání jednání Hamásu. Podle egyptských představitelů lze očekávat, že Hamás na návrh dohody zareaguje spíše protinávrhem, než že by jej přímo odmítl.

Izrael vede v Pásmu Gazy proti Hamásu válku v odvetě za teroristický útok z loňského 7. října, kdy ozbrojenci této skupiny a jejích spojenců v izraelském pohraničí povraždili na 1 200 lidí a dalších 253 unesli na palestinské území. Při dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna více než stovka rukojmích výměnou za palestinské vězně.

Masivní odvetné izraelské bombardování Pásma Gazy a následná pozemní operace si podle úřadů ovládaných Hamásem od října vyžádaly více než 34 600 palestinských životů.