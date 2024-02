Izrael plánuje další militarizaci společnosti: delší vojna, častější cvičení. Sílí tlak, aby sloužili i ortodoxní Židé

Každá válka si žádá mnoho financí a vyčerpává lidské zdroje. Prastará poučka nyní začíná prakticky doléhat na Stát Izrael, který od října 2023 provádí masivní vojenské operace v Pásmu Gazy a značné armádní zdroje na sebe vážou i přestřelky s hnutím Hizballáh v severním pohraničí a zvýšené násilí na okupovaném Západním břehu Jordánu. A Tel Aviv musí reagovat.

Čerstvý návrh izraelského ministerstva obrany počítá s prodloužením povinné vojenské služby pro muže z 32 na 36 měsíců (ženy by s 24 měsíci zůstaly na svém) a také s častějšími povinnými cvičeními pro rezervisty po skončení vojenské služby. Ti by se navíc těchto drilů museli účastnit do vyššího věku – ve hře je zvýšení hranice ze 40 na 45 let, u některých odborností na 52 let věku.