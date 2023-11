Izrael udeřil na Západním břehu. V Džanínu zabil dvě děti, hlásí Palestinci

Rozsáhlý zátah izraelských sil na Džanín a tamní uprchlický tábor, který je ohniskem palestinského odporu na okupovaném Západním břehu, trvá už přes osmnáct hodin, upozornila stanice Al-Džazíra.

Do města podle zdrojů vjely v úterý večer desítky obrněných vojenských vozidel a nejméně čtyři buldozery, armáda i s využitím dronů vyhodila do vzduchu dva domy a poničila ulice a vodovod. Izraelské síly také zablokovaly vchody do dvou místních nemocnic, uvedla arabská stanice.

Palestinské organizace na ochranu vězňů uvedly, že izraelské síly na Západním břehu pozatýkaly jen za posledních 24 hodin 35 Palestinců včetně dvanáctiletého dítěte.

Od 7. října, kdy radikální palestinské hnutí Hamás podniklo brutální útok z Pásma Gazy na jižní Izrael a izraelská armáda v odvetě mimo jiné zesílila razie na Západním břehu, zde podle těchto organizací překročil celkový počet zatčených Palestinců 3 300. Během prakticky každodenních zátahů bylo za tu dobu podle palestinských úřadů zabito nejméně 242 Palestinců včetně 57 dětí.

Agentura EFE upozornila, že středečnímu incidentu v úterý předcházela smrt dalších dvou nezletilých ve věku 14 a 17 let a také šestadvacetiletého mladíka, kteří se stali obětí střelby izraelské armády na dvou různých místech na Západním břehu.

Izraelská operace na Západním břehu probíhá, zatímco v Pásmu Gazy platí od pátku mezi Izraelem a Hamásem dočasné příměří. Na základě dohody s Izraelem zprostředkované Katarem, Egyptem a USA Hamás propouští od pátku každý den zhruba desítku žen a dětí výměnou za trojnásobek Palestinců z izraelských věznic.

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu při válce v roce 1967. Palestinci chtějí, aby toto území tvořilo hlavní část jejich budoucího státu. V palestinském městě Džanín žije na 40 tisíc lidí, z toho asi 20 tisíc v uprchlickém táboře. Ten vznikl v roce 1953 jako útočiště pro Palestince, kteří byli vyhnáni ze svých domovů po vzniku Izraele v roce 1948.

Tábor i město byly do šestidenní války v roce 1967 pod kontrolou Jordánska, poté okupovány Izraelem až do listopadu 1995, kdy izraelská armáda na základě mírových dohod z Osla město předala pod civilní i bezpečností kontrolu Palestinské autonomie. Tábor se v posledních letech stal baštou mnoha palestinských ozbrojených skupin.