Nabídka: tři dny klidu pro Gazu za 12 rukojmích. Za den odešlo 50 tisíc lidí

Vyjednávání nyní uvízla na otázce délky přestávky v bojích a na tom, zda dohoda bude zahrnovat i sever Pásma Gazy, kde se odehrávají nejtvrdší boje. „Katar teď čeká na odpověď Izraelců,“ uvedl zdroj AFP.

O vyjednávání o příměří informovala i agentura Reuters, podle které je zapojen Katar a jedná se o pauze „na jeden či dva dny“ výměnou za „deset až 15 rukojmích“.

Mluvčí izraelské armády uvedl, že Hamás přichází o kontrolu nad severní Gazou a příměří nebude. Armáda ale umožňuje evakuaci obyvatel, dodal.

Podle izraelského deníku The Times of Israel (ToI) je blízko uzavření dohody o humanitární pauze a výměně zajatců a rukojmích také Káhira. Informoval o egyptský polooficiální deník Al-Achbár. Právě do Egypta vede v současnosti jediná cesta z Pásma Gazy, kterou nemá ve správě Izrael. Přes přechod Rafáh omezeně proudí humanitární pomoc a z oblasti bojů cestují cizinci a zranění.

Hamás na Izrael zaútočil 7. října, zabil 1400 lidí a 240 jich unesl. Izrael odpověděl nejprve bombardováním a pak pozemní operací v Pásmu Gazy; přitom podle palestinských úřadů zemřelo 10 569 Palestinců. Izrael umožňuje přesun obyvatel Gazy ze severu na jih oblasti. Množí se ale mezinárodní výzvy k humanitárnímu příměří v celém pásmu.

50 tisíc lidí odešlo humanitárními koridory

Izrael opakovaně apeluje na obyvatele Pásma Gazy, aby se přesunuli na jih oblasti, protože na severu jsou boje nejprudší. Oddělení izraelského ministerstva obrany COGAT, které dohlíží na civilní aktivity na palestinských územích, dnes informovalo o přesunu 50 000 Palestinců. Nápor byl tak veliký, že koridory musely být otevřeny až do 15:00 místního času (14:00 SEČ), tedy o hodinu déle, než bylo původně přislíbeno. Podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) v úterý uprchlo ze severu na jih asi 15 000 lidí, zatímco v pondělí jich bylo 5000 a v neděli 2000.

Washington uvedl, že Rafáh byl kvůli bezpečnosti uzavřen. Spojené státy očekávají, že přechod bude otevírán „v pravidelných intervalech“, aby do oblasti mohla proudit pomoc, uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Vedant Patel.

Do Pásma Gazy za posledních 24 hodin vjelo 80 kamionů s humanitární pomocí, uvedl mluvčí Bílého domu pro bezpečnost John Kirby. Z Pásma podle něj dosud odešlo zhruba 400 Američanů. Dalších zhruba 500 až 600, při započtení rodinných příslušníků, v Pásmu Gazy zůstává, citovala Kirbyho agentura Reuters.

Přestávku v bojích podporuje NATO i OSN

Jménem Severoatlantické aliance přestávku v bojích kvůli dopravě humanitární pomoci do Pásma Gazy podpořil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Urychlené propuštění rukojmích požadoval generální tajemník OSN António Guterres, který dodal, že OSN se rovněž podílí na vyjednávání o jejich osvobození. Ocenil v této věci přínos Egypta a Kataru a poznamenal, že mezinárodnímu obrazu Izraele humanitární krize v Pásmu Gazy zrovna nepomáhá, uvedla agentura Reuters.

Kanadský premiér Justin Trudeau žádal propuštění rukojmích a „významné humanitární pauzy“, které umožní i evakuaci civilistů z Pásma Gazy. Podle agentury Reuters tak Kanada přitvrdila v rétorice, neboť dosud hovořila jen o přestávkách v bojích. Trudeau také odsoudil útoky na synagogy v Kanadě i rostoucí islamofobii v zemi. „Takoví my Kanaďané nejsme. Něco takového je v Kanadě nepřijatelné,“ prohlásil Trudeau.