Teror v Jeruzalémě stál život tři lidi, podle médií útočili dva střelci

Výběr hlavních událostí od vpádu bojovníků palestinského radikálního islamistického hnutí Hamás do Izraele 7. října - Hamás, který vládne v Pásmu Gazy od roku 2007 a neuznává existenci Izraele, zahájil ráno raketový i pozemní útok a pokusil se také o námořní výsadek. Palestinští radikálové v obcích na jihu Izraele zabíjeli izraelské civilisty i vojáky, další unesli do Pásma Gazy jako rukojmí. Ozbrojenci Hamásu brutálně povraždili podle izraelských zdrojů asi 1200 lidí, včetně kojenců, žen a starých osob; z toho bylo na 300 izraelských vojáků a asi 200 cizinců. Od nacistického holokaustu se jednalo o největší hromadné vraždění Židů. Jeho symbolem se stal útok na hudební festival, kde zemřelo přes 360 lidí. Uneseno do Pásma Gazy bylo přes 240 osob, Izraelců i cizincůi. - Izrael v odvetě zahájil masivní bombardování Pásma Gazy, které si podle palestinských zdrojů postuoně vyžádalo na 15.000 obětí, ze dvou třetin žen a nezletilých, a také jeho blokádu. 8. října - Izraelská vláda vyhlásila válečný stav. 9. října - Izrael ohlásil totální blokádu Pásma Gazy, po zastavení dodávek elektřiny došlo také na přerušení dodávek vody i potravin. Izraelská vláda oznámila, že armáda za 48 hodin povolala 300.000 rezervistů, což byl největší odvod v historii země. 10. října - Jako první zahraniční státník po útocích navštívil Izrael český ministr zahraničí Jan Lipavský, který se setkal se svým protějškem Elim Kohenem i s prezidentem Jicchakem Herzogem. 11. října - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil vznik válečného kabinetu se zastoupením opozice a přislíbil zničení Hamásu, jehož ofenzívu den předtím označil za „divošství nevídané od holokaustu“. 13. října - Izraelská armáda uvedla, že by se 1,1 milionu Palestinců v Pásmu Gazy mělo přesunout na jih oblasti. Výzvu k přesunu takového množství lidí odsoudila OSN, humanitární organizace i někteří politici. 14. října - Saúdská Arábie se rozhodla přerušit rozhovory o možné normalizaci vztahů s Izraelem, důvodem byly boje mezi Izraelem a Hamásem. Proti sbližování Rijádu a Tel Avivu se stavěl především Írán. 15. října - Lídři zemí EU v prvním prohlášení od útoku Hamásu uvedli, že Izrael má právo se bránit, ale v souladu s mezinárodním právem. 18. října - Izrael navštívil americký prezident Joe Biden. Na tiskové konferenci řekl, že útok Hamásu nelze omluvit. Zároveň poznamenal, že drtivá většina Palestinců v Pásmu Gazy k Hamásu nepatří a že palestinští civilisté také trpí a potřebují humanitární pomoc. 20. října - Hnutí Hamás propustilo dva americké rukojmí - matku s dcerou. 21. října - Přes přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem začala poprvé od 7. října proudit humanitární pomoc. 23. října - Izraelská armáda v noci provedla omezené pozemní výpady do Pásma Gazy, pokračovala i později. Armáda akci označila za cílenou razii v rámci příprav pohraničí na „další fáze války“. 28. října - Izrael zahájil očekávanou pozemní operaci s cílem zničit hnutí Hamás. Premiér Netanjahu uvedl, že válka uvnitř Pásma Gazy bude dlouhá a obtížná. 1. listopadu - Z Pásma Gazy se dostali přes přechod Rafáh do Egypta první cizinci a lidé s dvojím občanstvím od 7. října, tedy od začátku války. Zároveň sanitky přivezly do Egypta první zraněné Palestince. 3. listopadu - Netanjahu prohlásil, že Izrael nebude souhlasit s uzavřením žádného dočasného příměří s Hamásem, dokud toto hnutí nepropustí rukojmí, kterých se zmocnilo během útoku na Izrael. 7. listopadu - Izraelský ministr obrany Joav Galant uvedl, že armáda židovského státu již operuje v „srdci“ města Gaza. Vůdce Hamásu Jahjá Sinvár byl podle ministra izolován ve svém bunkru a nemá kontakt s okolím. 10. listopadu - Izraelská armáda otevřela evakuační koridor ze severu Pásma Gazy na jih. 13. listopadu - Ozbrojené křídlo Hamásu uvedlo, že nabídlo katarským vyjednavačům propuštění až 70 žen a dětí, které od útoku na Izrael zadržuje v Pásmu Gazy jako rukojmí. Výměnou chce skupina docílit pětidenního příměří. 15. listopadu - Izraelské jednotky zahájily zásah v areálu nemocnice Šífa, největšího zařízení svého druhu v Pásmu Gazy. V sobotu 18. listopadu začala evakuace nemocnice, kde se podle Izraelců nacházelo velitelské stanoviště Hamásu. - Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci, ve které vyzvala k „urgentním a rozsáhlým humanitárním pauzám a koridorům po dostatečný počet dní“ v boji mezi Izraelem a hnutím Hamás v Pásmu Gazy, aby se k civilistům mohla dostat humanitární pomoc. Izraelské ministerstvo zahraničí rezoluci odmítlo se slovy, že pro taková opatření není místo, dokud Hamás drží rukojmí. 18. listopadu - Americký prezident Biden v názorovém textu v deníku The Washington Post napsal, že Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu by se po současném konfliktu měly vrátit pod jednu vládu obnovené palestinské samosprávy. Podobně hovořil na bezpečnostní konferenci v bahrajnské Manámě i šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell. 19. listopadu - Objevily se první informace o předběžné dohodě na pozastavení války a propuštění desítek rukojmích. - Izraelská armáda oznámila, že v podzemí nemocnice Šífa v Pásmu Gazy nalezla tunel dlouhý 55 metrů, o kterém se domnívá, že ho využíval Hamás. 22. listopadu - Izraelská vláda nad ránem schválila dohodu o čtyřdenním příměří s Hamásem výměnou za propuštění zhruba 50 rukojmích držených v Pásmu Gazy. Hamás krátce poté dohodu přivítal s tím, že zajistí osvobození 150 vězněných Palestinců a přísun humanitární pomoci do Pásma Gazy. 23. listopadu - Podle vlády Hamásu dosáhl počet mrtvých v souvislosti i izraelskou ofenzivou v Pásmu Gazy 14.900 a dalších zhruba 36.000 Palestinců bylo zraněno. Při pozemní operaci v Pásmu Gazy zahynulo na sedm desítek izraelských vojáků. 24. listopadu - V Pásmu Gazy začalo v 07:00 místního času (06:00 SEČ) platit čtyřdenní příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. 27. listopadu - Izrael a Hamás se dohodly na dvoudenním prodloužení příměří v Pásmu Gazy. 30. listopadu - Příměří mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás bylo prodlouženo o den. Příměří, které vstoupilo v platnost 24. listopadu na čtyři dny a bylo prodlouženo o další dva dny a dnes o další den, vedlo dosud k propuštění 70 izraelských rukojmích a 210 palestinských vězňů. Kromě toho bylo propuštěno přibližně 30 zajatých cizinců, většinou Thajců pracujících v Izraeli, přes 140 rukojmích ale podle izraelské armády stále zůstává v zajetá v Pásmu. Do obléhaného Pásma Gazy, které bylo poničeno sedm týdnů trvajícím bombardováním, proudí další humanitární pomoc.