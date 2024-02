Hamás dostal nabídku k přerušení bojů, Biden doufá v příměří do pondělí

Na otázku, kdy by taková dohoda podle něj mohla být dokončena, šéf Bílého domu podle agentury AP odpověděl: „Můj poradce pro národní bezpečnost mi říká, že jsou blízko. Jsou blízko, ale jště nejsou hotovi. Já doufám, že do příštího pondělí budeme mít příměří,“ řekl Biden.

Později Biden v diskusním pořadu televize NBC upřesnil, že harmonogram příměří by v případě dohody zahrnoval i ramadán.

„Ramadán se blíží a Izraelci souhlasí s tím, že se nebudou pouštět do aktivit ani během ramadánu, aby nám dal čas na to dostat všechna rukojmí ven,“ řekl Biden. Podle AP jde o dosud nejpodrobnější vyjádření k možnému zastavení bojů v době ramadánu.

V poslední době se zprostředkovatelské země za pokračujících bojů pokoušely vyjednat dohodu, která by umožnila propuštění rukojmích držených Hamásem.

Vyhlídky na zajištění jakéhokoli příměří se však zdály být nejisté, neboť Izrael opakovaně prohlašoval, že naopak plánuje rozšířit své operace s cílem zničit Hamás na Rafáh na jihu Pásma Gazy.

Rozhovory o příměří mezi Hamásem a Izraelem zprostředkovávají Katar, Egypt a Spojené státy.

Nabídka pro Hamás

Palestinské hnutí Hamás dostalo nabídku na přerušení bojů v Pásmu Gazy po dobu 40 dní, uvedla v úterý s odkazem na své zdroje agentura Reuters. Podle nabídky, na které se shodli vyjednavači minulý týden v Paříži, by palestinské hnutí mělo propustit 40 rukojmí. Za každého propuštěného by pak Izrael pustil ze svých věznic deset Palestinců. Dohoda by také umožnila navýšit objem pomoci, který směřuje do Pásma Gazy.

Návrh dohody, který dostal Hamás, s nímž jednají Egypt a Katar, počítá s přerušením bojů na 40 dní. Palestinské hnutí by pak mělo propustit ženy, lidi mladší 19 let, nemocné a seniory, které drží v zajetí. Celkem by se mělo jednat o 40 lidí.

Dohoda by umožnila také návrat část obyvatel na sever Pásma Gazy, který v současnosti kontroluje izraelská armáda, či navýšení objemu pomoci na 500 kamionů denně. To by mělo umožnit opravu poničených nemocnic či závodů na výrobu pečiva v Pásmu Gazy.

Přerušení bojů se v konfliktu, který začal teroristickým útokem hnutí Hamás 7. října, podařilo dojednat jednou na konci listopadu. Pauza v bojích trvala týden.