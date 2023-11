Od smrti k přísaze nového prezidenta za 98 minut. O Kennedyho tělo se strhla bitka

Všechno se seběhlo neuvěřitelně rychle. Americký prezident John Fitzgerald Kennedy dorazil do Dallasu na palubě vládního speciálu v 11 hodin 40 minut. Cílem jeho cesty bylo jednak udobřit demokratického senátora Ralpha Yarborougha s guvernérem Johnem Connallym, jednak neoficiálně zahájit prezidentskou kampaň pro rok 1964. Jeho cesta z letiště mířila do obchodního centra Dallas Market Center, kde mělo proběhnout setkání s lidmi a oběd.

To, že Kennedy zamíří do Dallasu, vědělo prezidentovo okolí již od června. Samotná trasa pak byla dotažená 18. listopadu a všem veřejně oznámena. Do městského parku Dealey Plaza vjela kolona s prezidentem přesně ve 12.30. Davy kolem šílely, že viděly hlavu státu. V tu chvíli k prezidentovi otočila manželka guvernéra Connallyho Nellie a řekla: „Pane prezidente, teď už nevěříte tomu, že v Dallasu není nikdo, kdo vás miluje a váží si vás, že ne?“