Fritzl ve vězení píše paměti. Tvrdí, že je dobrý muž, a nechápe odchod ženy

Fritzl, kterého soud v roce 2009 odsoudil na doživotí za vraždu, zotročení, znásilnění a incest, na knize pracuje společně se svou právničkou Astrid Wagnerovou. „Oslovil mě s prosbou, jestli bych mu pomohla vydat jeho paměti. Souhlasila jsem. On mi pak poslal rukopis a já jsem ho zeditovala,“ popsala německému deníku Bild.

Dodala, že Fritzl podle ní stejně jako mnoho dalších zločinců „nedokáže rozpoznat rozměr svého činu“. „Snaží se vyrovnat se svou vinou. Kniha je pro něho způsobem, jak vysvětlit, proč tolik selhal,“ dodala s tím, že Friztl je podle ní mistrem potlačování a snaží se soustředit „jen na to pozitivní“. „Ve skutečnosti jsem dobrý člověk,“ napsal podle listu Heute loni v létě Wagnerové.

Těžko uvěřitelný příběh se začal odvíjet v létě roku 1984, kdy Fritzl omámil svou tehdy osmnáctiletou dceru Elisabeth a spoutanou ji zamkl v tajné sklepní místnosti svého domu v Amstettenu. Později se ukázalo, že dívku začal zneužívat od jejích 11 let a že Elisabeth plánovala odejít z domova.

Aby Fritzl získal vysvětlení pro dceřino zmizení, přinutil ji napsat dopis, v němž oznámila svůj odchod z domova. Podobný postup zvolil i při legalizaci tří ze sedmi potomků, které mu jeho dcera ve sklepě porodila. Děti byly podle Fritzlova tvrzení zanechány přede dveřmi domu s prosbou, aby se o ně prarodiče postarali. Trik fungoval na Fritzlovu údajně nic netušící manželku i úřady. Další tři děti musely žít v podzemí spolu se svou matkou. Sedmé dítě zemřelo krátce po porodu a Fritzl jeho tělíčko spálil v kotli.

19. března 2009

Své počínání dokázal Fritzl udržet v tajnosti téměř čtvrt století. Za tu dobu svou dceru asi třítisíckrát znásilnil. Vše vyšlo najevo až na jaře 2008, když Fritzl svou dceru odvezl do nemocnice kvůli potížím jednoho z dětí.

„Nechápu, proč se mnou žena nemluví“

V knize, která nese název „Propasti Josefa F.“, zločinec podle Bildu například uvádí, že nechápe, proč s ním jeho čtyřiaosmdesátiletá žena Rosemarie přerušila kontakty. Pár se rozvedl před jedenácti lety.

„Byl jsem úplně sám se svými myšlenkami. Nebyl nikdo, komu bych se mohl svěřit,“ zní v jednom z úryvků textu. Sám sebe Fritzl na stránkách publikace podle Bildu líčí jako „zodpovědného rodinného muže“, který se může „ohlédnout za řadou profesních úspěchů“.

„Doufám, že svou rodinu ještě někdy uvidím. Věřím tomu. Snad mi jednou odpustí. Lituji svých zločinů a bolesti, kterou jsem způsobil,“ řekl Fritz tento týden britskému deníku The Sun. Senior si doživotní trest odpykává ve věznici s uzavřeným psychiatrickým oddělením v Kremži.

„Chápu lidi, kteří chtějí, abych zemřel ve vězení. Ale já chci znovu zažít svobodu,“ prohlásil také Fritzl, který podle listu mluví „nesourodě“ a zřejmě trpí demencí. On sám něco takového popírá.

Fritzl loni žádal o přesun do mírnějšího vězeňského zařízení, kde by mohl žádat o podmínečné propuštění. Soud sice na žádost nejdříve kývl, tribunál vyšší instance to ale později zamítl tím, že že Fritzl zůstane v zařízení pro duševně narušené pachatele v Kremži.