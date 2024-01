Fritzl možná dožije v pečovatelském domě, podle posudku už není nebezpečný

Na doživotí odsouzený Fritzl se nyní nachází v přísně střeženém ústavu pro duševně narušené pachatele ve věznici Stein v Kremži. Kvůli uplynutí 15 let od rozsudku má však letos nárok požádat o podmínečné propuštění, informuje veřejnoprávní ORF.

Nová psychiatrická zpráva navíc uvádí, že se nepředpokládá, že by se dementní pachatel pokoušel dalších trestných činů. V důsledku několika pádů je navíc ve špatném fyzickém stavu.

Podle mluvčího zemského soudu v Kremži Ferdinanda Schustera tak už nejsou z psychiatrického hlediska splněny zdravotní podmínky pro umístění podle zákona. Soud podle něj nicméně nejprve prozkoumá, zda by měl být přesunut z přísně střeženého ústavu do běžné věznice. Pokud by se tak stalo, Fritzl by požádal o další přesunutí do domu s pečovatelskou službou.

Fritzlův případ šokoval celý svět v roce 2008. Tehdy třiasedmdesátiletého delikventa za držení, pohlavní zneužívání vlastní dcery ve sklepě svého domu v Amstettenu a vraždu jednoho ze svých dětí soud na doživotí umístil do ústavu pro duševně narušené pachatele v roce 2009. Fritzl si od té doby změnil jméno.

Jeho přesun byl v posledních letech předmětem několika právních posudků. Krajský soud v roce 2022 konstatoval, že by pachatel mohl být přesunut, protože „už nepředstavuje nebezpečí“, Vrchní zemský soud ve Vídni ale rozhodnutí zrušil.