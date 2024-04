Kadyrov má nekrózu slinivky, Kreml hledá nástupce, tvrdí investigativci

Nekróza pankreatu byla údajně čečenskému vůdci poprvé diagnostikována v lednu 2019 a Kadyrov od té doby údajně podstoupil několik léčení v moskevské Centrální klinické nemocnici. Diagnóza se také podepsala na dramatických změnách jeho váhy, uvádí nezávislý ruský portál fungující z lotyšského exilu.

Ve zdravotnickém zařízení, kterému se kvůli péči o ruské potentáty přezdívá „Kremelská nemocnice“, byl minulý rok v září hospitalizován s akutními dýchacími problémy poté, co se kvůli úporným bolestem a nespavosti předávkoval sedativy. Kadyrova pak připojili na ventilátor a uvedli do umělého spánku. Jeho dlouhá nepřítomnost na veřejnosti pak na sociálních sítích vzbudila spekulace o jeho zdravotním stavu.

Kadyrov proto v polovině minulého září zveřejnil na Telegramu video, na kterém se prochází v přírodě. „Těm, kteří se utěšují nadějí, že jsem smrtelně nemocný, se omlouvám, že vás rozčiluji,“ vzkázal viditelně oteklý diktátor, jenž Čečensku vládne už dvacet let a kdysi vzpurný region na severní straně Kavkazu zpacifikoval natolik, že Vladimir Putin zde v březnových volbách získal přes 99 procent.

V úterý, krátce po zveřejnění nového investigativního materiálu, Kadyrov vypustil do světa nové video z posilovny. Podle analýzy portálu Agenstvo byla nahrávka skutečně pořízena v pondělí večer a Kadyrov na ní vypadá lépe než na jiných záběrech z minulosti, ale nelze s jistotou říci, jak je na tom. Při posilování si dává jen malou zátěž a jeho výkon sleduje bývalý šéf hlavní nemocnice v Grozném.

Hledá se nástupce

Nekróza slinivky je důsledkem těžkého průběhu akutní pankreatidy, úmrtnost dosahuje až pětatřiceti procent. Moskevským lékařům se sice v září podařilo Kadyrovův stav stabilizovat, výsledky z magnetické rezonance ovšem v nejvyšších kruzích putinovského režimu nevzbuzují přehnaný optimismus. Kadyrov je prý po loňské léčbě „jiný člověk“ a nemoc ho zásadně proměnila.

Kreml proto už údajně hledá nástupce. Deník Novaja Gazeta Evropa mezi potenciální kandidáty řadí jednapadesátiletého generála Apti Alaudinova, který během války na Ukrajině velel jednotce čečenského specnazu Achmat a nedávno byl povýšen do funkce náměstka ředitele Hlavní sekce vojenské a politické práce na federálním ministerstvu obrany.

Následník by ovšem mohl povstat také z rodinného kruhu. Sedmačtyřicetiletý Kadyrov má se svojí ženou Medni čtrnáct dětí, které v Čečensku udělaly pozoruhodnou kariéru. Nejstarší dcera Ajšat to minulý rok dotáhla až do funkce čečenské vicepremiérky, osmnáctiletý Achmat byl letos v únoru jmenován ministrem sportu a mládeže a v médiích se mu občas přezdívá „Korunní princ Čečenska“.