Radši nejezděte, volal Macron. Stávky odložily příjezd Karla III. do Francie

Nejdřív to s jistou nadsázkou vypadalo, že největším problémem návštěvy Francie novým britským monarchou bude stávka rozbalovačů červených koberců. Zaměstnanci organizace Mobilier National, která má na starosti dodávání vlajek, červených koberců a nábytku do veřejných budov, prostřednictvím svého odborového svazu ohlásili, že nebudou pomáhat s přípravou přijetí krále při jeho nedělním příjezdu do Paříže.

„Žádáme naši správu, aby informovala příslušné služby, že nebudeme poskytovat nábytek, červené koberce ani vlajky,“ uvedli v prohlášení.

Tím hlavním problémem jsou však rozsáhlé a často také násilné protesty, které po přijetí důchodové reformy, jež postupně prodlouží věk odchodu do důchodu o dva roky na 64 let, zachvátily Paříž a další francouzská města. Přes ujištění francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že vše bude v pořádku, se nakonec oba shodli na přesunutí státní návštěvy na jiný termín.

Odklad návštěvy navrhl Macron

V pátek to potvrdil Elysejský palác, podle něhož si v pátek ráno Macron a Karel III. telefonovali. Britský panovník měl být na státní návštěvě Francie od nadcházející neděle do středy. Podle britské vlády o odklad požádal francouzský prezident.

„Toto rozhodnutí přijaly vlády Francie a Británie po telefonním rozhovoru mezi prezidentem republiky a králem dnes ráno, aby bylo možné Jeho Veličenstvo krále Karla III. přivítat za podmínek, které odpovídají našemu přátelskému vztahu,“ uvedl Elysejský palác. Nový termín má být stanoven co nejdříve.

„Rozhodnutí bylo přijato se souhlasem všech stran poté, co francouzský prezident požádal britskou vládu o odložení návštěvy,“ uvedla také prostřednictvím svého mluvčího britská vláda.

Je zraněných přes čtyři sta policistů

Elysejský palác oznámil, že návštěva byla odložena vzhledem ke čtvrtečnímu ohlášení nového celonárodního protestního dne na příští úterý. Dnem protestů byl i tento čtvrtek, kdy policie ve francouzských městech kvůli výtržnostem zadržela 457 lidí a 441 policistů utrpělo zranění. Ve čtvrtek dokonce hořelo na radnici v Bordeaux, které měl britský monarcha také navštívit. Odpor proti nepopulární reformě, kterou Macronova vláda prosadila na začátku týdne, se projevuje také stávkami v části služeb či veřejné dopravy.

Návštěva měla být vůbec první zahraniční cestou Karla III., který se stal panovníkem okamžikem smrti své matky královny Alžběty II. loni v září. Návštěva Karla III. v Německu se podle zdroje z Buckinghamského paláce uskuteční podle plánu. V Německu má Karel III. pobývat od 29. do 31. března.