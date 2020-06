Kariéru mu zničila pokojská v New Yorku. Bývalý šéf měnového fondu Strauss-Kahn dnes radí africkým diktátorům

PAŘÍŽ/PRAHA Bývalý francouzský ministr a šéf Mezinárodního měnového fondu (MMF) Dominique Strauss-Kahn zmizel z veřejného prostoru po obvinění ze znásilnění v New Yorku. Našel si však jiné živobytí. Stal se z něj finanční poradce afrických despotů.

Dominique Strauss-Kahn měl jako francouzský ministr financí našlápnuto ke slibné kariéře. Kolem roku 2010, kdy vedl Mezinárodní měnový fond, se o něm ve veřejném prostoru spekulovalo jako o budoucím prezidentovi Francie. Jeho stoupající hvězdu však srazilo setkání s pokojskou v newyorském hotelu Sofitel.



V sobotu 14. května 2011 jej na letišti zadržely americké úřady kvůli obvinění z pokusu o znásilnění. O pár měsíců později již byla jeho reputace v troskách. Musel rezignovat na post šéfa MMF, objevila se další obvinění z kuplířství a soudní spory ho zaměstnaly na několik let. Nakonec byl sice osvobozen, ale šance na hvězdnou kariéru byly tatam. Nepomohl mu ani fakt, že na motivy jeho příběhu vznikl film „Welcome to New York“, ve kterém hraje Gérard Depardieu sexuálního maniaka.

DSK, jak Strauss-Kahnovi přezdívají ve Francii, zmizel z veřejného prostoru. V roce 2013 se stal členem dozorčí rady Ruské rozvojové banky, která je dceřinnou společností státem vlastněné ropné firmy Rosněfť. Postupem času se však začal přesouvat jiným směrem – do Afriky. V květnu téhož roku byl jako jeden z členů nového vedení přítomen otevření National Credit Bank v Jižním Súdánu, zemi, která v té době existovala pouhé dva roky.

Většina Jihosúdánců tehdy neměla bankovní účet a v životě nepřeváděla peníze. Situace v zemi rozhodně nebyla poklidná a jen pár dní po otevření banky se v zemi nanovo rozhořely boje. Banka byla v mínusu a hlavní manažer prchl do zahraničí. Většinovým vlastníkem společnosti byl tehdy Tierry Leyne, se kterým DSK založil na podzim 2013 novou společnosti Leyne Strauss-Kahn & Partners. Bývalý francouzský ministr firmu opustil říjnu 2014. Jen tři dny předtím, než Leyne spáchal v izraelském Tel-Avivu sebevraždu skokem z 23. patra mrakodrapu. Společnost vyhlásila bankrot a zůstaly za ní dluhy ve výši 2,6 miliardy korun.

DSK nelenil. Během pár měsíců se stal členem dozorčí rady ukrajinské banky Kredit Dnipro i komerční banky Arjil, která radila srbské i tuniské vládě. Magazín Jeune Afrique však upozorňuje, že se v posledních letech Strauss-Kahn mnohem více zaměřil na africký kontinent.

Miliony od despotů

V západní Africe prý hledal zákazníky pro švýcarskou společnost Sicpa, která nabízí bezpečnostní inkoust pro bankovky a další dokumenty. Firma se také zaměřuje na kontrolu výběru daní a skrze ni se DSK dostal do kontaktu s prezidentem Toga Faurem Gnassingbém. Bývalý šéf MMF začal pracovat pro autoritářského vládce jako finanční poradce a pozici zastává již několik let. Podobně si pak našel práci i v Kongu. Svou kancelář má přímo v prezidentském paláci Denise Sassou Nguessa, který zemi vládne již 22 let.

DSK se po letech vyjednávání podařilo díky kontaktům v MMF vyjednat pro Kongo finanční pomoc od Světové obchodní banky, MMF a Francie ve výši 448 milionů dolarů. Kvůli porušování lidských práv a vysoké míře korupce však zatím fondy do metropole Brazzaville nedorazily.

Strauss-Kahn působí jako „budovatel mostů“, popisuje Jeune Afrique. Své služby nabízí nejen diktátorským lídrům Konga a Toga, ale také v Burkině Faso, Pobřeží slonoviny i v Senegalu. Díky svým kontaktům v MMF pomáhal marocké vládě se zřízením finančního centra v Casablance, kde vytvořil sídlo své nové firmy Parnasse International.

Podle francouzského magazínu L’Obs DSK nikdy nevydělával tolik peněz, jako právě dnes. Mezi lety 2013-2018 vydělala Parnasse International na 560 milionů korun a díky sídlu v Casablance neplatila nic na daních. Nutno podotknout, že DSK je jediným akcionářem a zaměstnancem firmy.