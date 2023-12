Kissinger otevřel Američanům cestu do Číny, tvrdí amerikanista Calda. Co považuje za jeho největší neúspěch?

Lidovky.cz: Jaký odkaz Henry Kissinger po sobě zanechá?

Na to si asi ještě musíme nějakou dobu počkat, protože řada lidí ho vnímá dost kontroverzně. V každém případě to byl člověk, který měl mimořádnou erudici. Do Spojených států přišel jako patnáctiletý uprchlík z nacistického Německa v roce 1938, prošel si nejrůznějšími zaměstnáními. Vypracoval se ale a vstoupil mezi mezinárodněpolitickou elitu.

Ví se o něm, že byl velkým obdivovatelem rakouského kancléře Klemense Metternicha a jeho politiky rovnováhy sil. Věděl ale také, že to samo o sobě nedokáže zabránit válkám a zajistit mír. Nicméně však nedocházelo ke katastrofám s miliony obětí, jak tomu bylo během první a hlavně během druhé světové války.

Kissinger byl ministrem zahraničních věcí Spojených států a současně poradcem dvou prezidentů pro národní bezpečnost, což je bezprecedentní. On byl vlastně celý život poradcem.

Lidovky.cz: Řídily se americké vlády jeho radami i poté, co už neměl žádnou oficiální funkci?