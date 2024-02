Z Kuby prchá nejvíc lidí od revoluce, přišla o půl milionu lidí

Převážná většina Kubánců, kteří v letech 2022 a 2023 opustili svou vlast, odešla do Spojených států. Podle údajů Washingtonu jich bylo přes 500 000, informovala agentura AFP.

V loňském roce americké úřady zaznamenaly 153 000 Kubánců, kteří se dostali do USA bez povolení, a dalších 67 000 Kubánců, kteří do Spojených států emigrovali na základě oficiálního přesidlovacího programu Parole. Dalších 313 000 Kubánců odešlo do USA v roce 2022.

Kromě nich desítky tisíc lidí z Kuby přesídlily do jiných zemí Latinské Ameriky a do Evropy, kde je jejich hlavním cílem Španělsko.

„Tento údaj představuje nejvyšší číslo kubánských migrantů za dva po sobě jdoucí roky od první migrační vlny po revoluci z roku 1959,“ řekl agentuře AFP americký expert na Kubu Jorge Duany.

V prvních třech letech po revoluci, kterou vedl Fidel Castro, odešlo z ostrova na 300 000 lidí. Další silné migrační vlny byly na začátku 80. a 90. let.

Krátce po revoluci, při níž se dostala k moci komunistická strana, byly důvody k emigraci především politické, v současnosti ale lidé z Kuby odchází převážně kvůli rozsáhlým hospodářským problémům.

„Je velmi těžké pokrýt i základní potřeby, nic tam není. Výpadky dodávek proudu byly nesnesitelné,“ řekla agentuře AFP kubánská emigrantka Elsa, která se do Spojených států dostala přes Nikaraguu a Mexiko.