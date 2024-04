Lidovky.cz: Podle toho, co zatím víme, se Íránci snažili zahltit izraelskou obranu smrští dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket. Je to podobná taktika, jakou Rusové používají na Ukrajině?

Ano, s tou výhradou, že Rusové ve válce na Ukrajině nepoužívají balistické střely středního doletu. Ale jinak to skutečně byla snaha o zahlcení obrany.