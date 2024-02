Maďarsko má nového prezidenta, poslanci zvolili šéfa ústavního soudu

Sulyok stojí v čele nejvyšší soudní instance v zemi od roku 2016. Toto postavení získal s podporou zákonodárců vládnoucí strany.

Hlasování předcházelo rozhodování o přijetí Švédska do NATO. Poslanci 188 hlasy schválili ano. Aby byla ratifikace vstupu Švédska do Aliance platná, musí ji podepsat právě hlava státu podepsat. Podle agentury APA by Sulyok měl nastoupit do úřadu 5. března.

Sulyokova předchůdkyně v úřadu hlavy státu Nováková odstoupila tento měsíc v důsledku aféry, kterou vyvolalo udělení milosti muži odsouzenému za pomoc při utajování sexuálního zneužívání chovanců dětského domova.

Skandál vyvolal protesty. Podle médií odstoupení Novákové bylo vzácným neúspěchem Orbána, který je nepřetržitě u moci od roku 2010.