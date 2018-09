Rusové vymírají. Od začátku roku zemřelo o 160 tisíc lidí víc, než se narodilo, vláda je znepokojena

Moskva/Praha Rusko má za sebou jeden z­ demografických rekordů. Od začátku roku 2018 zemřelo o 164,1 tisíce lidí více, než se jich v zemi narodilo. Od roku 2009 se demografická křivka takto nepropadla. A bude hůř.

Obyvatelé Ruska se nechtějí ženit ani vdávat. Letos si „ano“ řeklo jen 495,5 tisíce nových párů. Je to o skoro 66 tisíc méně než za stejné období loňského roku. Že je méně svateb, by asi vedení Ruska netrápilo, jenže s­ tím souvisí i dramaticky se propadající demografická křivka. Rodí se málo dětí, a Rusů i proto zase začalo velmi rychle ubývat. Od začátku letošního roku téměř o 90 tisíc osob. Údaje zveřejnila tento týden Federální služba státní statistiky. Předvolební sliby ruského prezidenta Vladimira Putina o tom, že díky ekonomické prosperitě a promyšlené sociální politice státu se Rusko vydá trvale na cestu k demografické expanzi, zůstaly nevyplněny.



Letos se sečetlo hned několik negativních tendencí – zemřelo víc lidí než v minulých letech a­ méně dětí se narodilo. Rusové se zato aktivněji rozváděli – od 1. ­ledna se rozpadlo 350 tisíc rodin. To vše má v dlouhodobém výhledu vliv na demografickou křivku. Podle expertů sice vymírání Ruska bude trvat dlouho, ale pokud se nic zásadního nezmění, je nezvratné. Ke konci století by v největší zemi světa mohlo žít i­ s­ ohledem na pokračující emigraci do zahraničí jen něco přes 50­ milionů Rusů.

Popřípadě by země mohla být osídlena úplně jinými etniky. Protože jestli někdo demografickou křivku v Rusku ještě alespoň částečně narovnává, jsou to imigranti. Většinou z bývalých republik Sovětského svazu. Bez nich by podle statistiky činil úbytek obyvatelstva za letošek ohromujících 170,5 tisíce lidí. O osvojování nových území Rusy tak nemůže být za této situace ani řeč. Spíš naopak – některé oblasti Ruska budou brzy obývat představitelé úplně jiných národností včetně těch, které se díky vlastní přelidněnosti tlačí na Sibiř z jihu. Jako Číňané.

Ještě do loňska dokázal příliv přistěhovalců do Ruska kompenzovat nepříliš povzbudivou statistiku porodnosti a úmrtnosti. Ještě v roce 2017 díky příchozím hlavně ze sousedních zemí obyvatel Ruska mírně přibylo – sice jen o­ 5300 osob, ale znaménko plus politické vedení země patřičně zdůrazňovalo, aniž by příliš hlasitě hovořilo o tom, že jde o zásluhu přistěhovalců. To, že i lidí z ­blízké ciziny se nyní stěhuje do Ruska méně než dřív, je vyvoláno v prvé řadě situací na Ukrajině – ­ti, kteří si přáli žít v Rusku, sem už přišli po začátku války v letech 2014 a 2015, další zájemci na západ od ruských hranic nejsou.

Pět milionů díky Krymu

Vedle toho se snížil počet obyvatel středoasijských republik, především Uzbeků, kteří se stěhují do Ruska za prací. Podle Nikity Mkrtčjana z Institutu sociální analýzy a prognózy jsou mnozí tzv. pracovní migranti odrazováni zhoršováním ekonomické situace Ruska i nasyceností trhu práce, jež by pro ně byla vhodná. Moldavané, představující dříve podstatnou část příchozích, se zase začali orientovat na země západní Evropy.

Ohrožena je proto i ekonomická prosperita země – růst výroby ve všech odvětvích bude úbytkem obyvatelstva zcela znemožněn.

Vláda je vývojem znepokojena, ale zatím příliš nápadů, jak ho zvrátit, nemá. Prezident Putin sice sliboval vícenásobným matkám nejrůznější úlevy a přídavky, ale vyslyšen nebyl. Všeobecné zdražování a snižování životní úrovně zasáhlo především mladé rodiny. Nyní se prý ruský kabinet musí snažit, aby byly rodiny se dvěma a více dětmi populární.

Pravda, Kreml donedávna pyšně zdůrazňoval, že od roku 2009 až do roku 2017 se počet obyvatel Ruska zvýšil o 4,9 milionu. Ale i­ toto číslo je drobně matoucí a­ není výsledkem vyšší porodnosti, nýbrž ruské expanze – 2,6 milionu lidí totiž připadá na Krym, který byl na jaře 2014 Ruskem anektován a odtržen od Ukrajiny.

Demografové ale neviní z propadu jen současné politiky. I dnes je totiž cítit důsledek stalinských represí i Velké vlastenecké války, během níž, ale i po ní se kvůli desítkám milionům mrtvých Rusko dostalo pod sto milionů obyvatel. Děti a vnuci těchto slabých ročníků a následně jejich děti ovlivňují situaci dodnes.