Nejkrvavější volby v historii, naznačují útoky mexických kartelů na kandidáty

Julián López, koordinátor strany Občanské hnutí ve státě Guerrero, to zažil na vlastní kůži. Jej a jeho dva kolegy při jízdě autem 7. února unesli ozbrojenci s puškami. Třiačtyřicetiletého Lópeze zbili, sebrali mu věci, donutili ho klečet u odlehlé skládky odpadků a nakonec uprostřed noci propustili.

Dva kandidáti na starostu ve městě Maravatio v sousedním státě Michoacán takové štěstí neměli. V pondělí je zabili ozbrojenci. Jeden z nich byl z vládní strany Morena prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, druhý z konzervativní Strany národní akce. Třetí uchazeč o post starosty z tohoto města byl unesen a nalezen mrtvý už v listopadu.

V sobotu 10. února byl na ulici smrtelně postřelen muž, který kandidoval do Kongresu za stranu Morena na rozlehlém mexickém předměstí Ecatepec spolu se svým bratrem. Údajně mu vyhrožovaly místní odbory.

Měsíc předtím, 5. ledna, byl zabit místní vůdce Institucionální revoluční strany a kandidát na starostu města Suchiate ve státě Chiapas. V severozápadním státě Colima ozbrojenci téhož dne zastřelili kandidáta na starostu v Armerii za stranu Občanské hnutí, když seděl ve svém autě.

Kandidát v Guerreru López však po svém únosu odmítá cestovat v obrněných vozidlech a s ozbrojenou ochrankou. „Jak to bude vypadat, když se lídr bude pohybovat po státě Guerrero s ozbrojenými úředníky a v obrněných vozech?“ ptá se. „Nemyslím si, že je to způsob, jak se přiblížit lidem nebo podpořit zapojení občanů (do veřejného dění),“ míní.

Před volbami, které se budou konat 2. června ve všech dvaatřiceti jurisdikcích, se v podobné situaci ocitají tisíce místních kandidátů. Podle Národního volebního institutu se ve volbách bude bojovat o více než 20 tisíc pozic, což z nich činí největší volby v Mexiku.

Zatímco pro celostátní kandidáty federální úřady zajišťují bezpečnostní opatření, ti, kteří se ucházejí o místní úřady – které chtějí drogové kartely skutečně ovládnout – jsou zcela odhaleni.

Skupina Data Civica zaznamenala od září, kdy většina z nich zahájila předvolební kampaň, do 10. února třicet útoků na uchazeče a stranické funkcionáře. Její mluvčí Itxaro Arteta uvedl, že jsou „znepokojeni“ poté, co v lednu zaznamenali osm útoků na předvolební kandidáty, což je více než dvojnásobek toho, co v tomto měsíci zaznamenávali od roku 2018.

Politolog Manuel Pérez Aguirre koordinuje výzkum volebního násilí v rámci semináře Násilí a mír na College of Mexico. Jejich vyšetřování vražd dvaatřiceti místních kandidátů ve volbách v roce 2021 zjistilo, že smrtící volební násilí je „převážně lokální, protože 85 procent obětí kandidovalo na obecní posty“. „Místní moc je pro organizovaný zločin nesmírně důležitá. Proto se snaží získat kontrolu na komunální úrovni,“ říká Pérez Aguirre.

Tito místní kandidáti se stali zranitelnějšími za současného prezidenta. López Obrador vytvořil kvazivojenskou Národní gardu, rozpustil federální policii a to, co zbylo z místních policejních sil, může klást těžce ozbrojeným kartelům jen malý odpor. „Místní moc byla opuštěna a městská policie nebyla nijak posílena,“ podotýká Pérez Aguirre.

Prezident se však po vraždách v Maravatio na začátku tohoto týdne vyjádřil k obavám z rostoucího volebního násilí odmítavě. „Tendence klesání trestných činů bude pokračovat, především u vražd,“ řekl. Prohlásil, že federální vláda ochrání kandidáty na prezidenta, guvernéra i kongres a požádal státní a místní samosprávy, aby zajistily bezpečí pro ty, kteří se ucházejí o místní posty.

Guillermo Valencia, předseda Institucionální revoluční strany v Michoacánu, v sobotu řekl: „Čtyři kandidáti už mi rezignovali a já horko těžko hledám další kandidáty jinde,“ řekl. Kandidát strany do Kongresu v přístavním městě Lazaro Cardenas již požádal o ochranu, dodal.

V Maravatiu, kde už zabili tři potenciální kandidáty z jiných stran, se Valencia podle svých slov snaží dohodnout s dalšími dvěma opozičními stranami a předložit společnou kandidátku. „V Michoacánu a Mexiku je demokracie v ohrožení,“ řekl.

Firma Integralia Consultores zabývající se politickými riziky zveřejnila v únoru zprávu, ve které uvádí, že v některých částech země hrozí vyšší riziko, že organizovaný zločin zasáhne do voleb, a to kvůli masivnímu nelegálnímu obchodu, konfliktům mezi ozbrojenými skupinami a slabému právnímu státu.

Kartely se diverzifikovaly i mimo obchod s drogami. Vymáhají platby za ochranu od podniků všech velikostí a dokonce i od místní samosprávy. Svou vůli uplatňují nejen prostřednictvím politických vražd, ale také financováním kampaní kandidátů, kteří jim umožní dál prosperovat, nebo dokonce postavením vlastních kandidátů, uvádí se ve zprávě společnosti Integralia.

Marko Cortés, národní předseda Strany národní akce, požadoval větší federální bezpečnost pro účastníky voleb a odsoudil zabití kandidáta své strany v Maravatio. „Nemůže to být tak, že zabíjejí kandidáty jiných stran,“ řekl. „Nikdo je nechrání, neexistují mapy rizik, neexistují žádné protokoly ani bezpečnostní mechanismy a lhostejnost těch, kteří nyní vládnou, pokračuje,“ apeluje.

Z důvodu násilí odstoupili z červnového volebního klání nejméně dva kandidáti jeho strany. Z obavy o jejich bezpečnost odmítl sdělit kde. López, který únos přežil, však odmítl ustoupit. „Rozhodně nemůžeme podlehnout, nemůžeme se vzdát. Ti z nás, kteří věří, že se věci mohou zlepšit, musí pokračovat v práci.“