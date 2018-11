Při útěku z KLDR ho postřelili, voják teď poprvé promluvil. Ujížděl podnapilý, mládež prý Kima neuznává

SOUL/PRAHA Voják, který loni svým útěkem z KLDR vyvolal poprask na mezinárodní scéně, poskytl první rozhovor pro média. Pětadvacetiletý syn severokorejského generála měl uniknout v podnapilém stavu. Podle jeho slov většina mladých lidí v Severní Koreji necítí žádnou loajalitu k režimu.

„Pravděpodobně až 80 procent lidí mojí generace je naprosto lhostejných k tomu, co se děje, a necítí žádnou loajalitu k režimu,“ uvedl ve svém prvním rozhovoru pro média pětadvacetiletý Severokorejec Oh Čchong Song, který loni za dramatických okolností unikl ze Severní Koreje.



Jeho útěk přes pečlivě střeženou hranici mezi oběma Korejemi vstoupil do dějin. Mladík vysokou rychlostí projel v terénním voze přes severokorejská kontrolní stanoviště v demilitarizované zóně, ale nakonec s autem uvízl. Zřejmě v příkopu.

Záznam úniku z kamer OSN:

Vyskočil proto z auta a na jihokorejskou stranu hranice doběhl, zatímco na něj severokorejští vojáci stříleli ze vzdálenosti pouhých několika metrů. Na jihokorejské straně pásma voják zkolaboval. Pohraniční hlídka po něm vypálila přes čtyřicet ran.

Pětkrát ho dokonce příslušníci severokorejské armády zasáhli. I tak byli podle zpravodajců nejvyšší představitelé v demilitarizované zóně potrestáni za to, že nechali jednoho ze svých podřízených uniknout přes hranice.

Jeho útěk byl velice netradiční, jelikož proběhl za bílého dne v jedné z nejvíce střežených oblastí na poloostrově. Až rok poté, co se celý děsivý incident odehrál, poskytl voják rozhovor médiím.

Příčina jeho útěku měla být velice banální. Po nespecifikovaném sporu s přáteli se v podnapilém stavu vracel na základnu, ale omylem překročil jeden z kontrolních bodů. Bál se prý, že bude za tento prohřešek popraven a tak se rozhodl, že raději zkusí utéct přes hranici do Jižní Koreje.



Ukázalo se, že pětadvacetiletý Oh je synem jednoho ze severokorejských generálmajorů. Díky pozici svého otce žil v severokorejské diktatuře v relativním blahobytu a sám sebe v rozhovoru pro japonský deník Sankei Shimbun popsal jako příslušníka „vyšší vrstvy“. I přesto všechno však necítil žádnou věrnost k rodině Kimů ani samotnému režimu.

Loajalita chybí

„V Severní Koreji lidé, a speciálně mladá generace, neprojevují naprosto žádný zájem o sebe navzájem, o politiku, ani o vedení. Neexistuje žádný smysl pro loajalitu, věrnost,“ uvedl Oh Čchong Song pro média. Jeho samotného ani nezajímalo, zda vládne Kim Čong-un nebo jeho otec a neměl ani ambice se ptát lidí kolem sebe, co si o tom myslí.

„Je naprosto přirozené, že o takové věci ztratíte zájem a jakýkoliv pocit sounáležitosti či věrnosti, když žijete v systému s dědickým nástupnickým systémem, který se však nedokáže postarat o to, aby se lidé najedli,“ vysvětlil Oh podle deníku The Guardian.

V jihokorejské části demilitarizované zóny jsou vidět průstřely zdi po kulkách, které vypálili vojáci KLDR při úniku severokorejského zběha.

Situace na Korejském poloostrově se však podle něj za poslední rok radikálně změnila. Ještě loni v srpnu vyhrožoval americký prezident Donald Trump vůdci KLDR „ohněm a hněvem“ a severokorejská armáda testovala balistické střely.

„Opravdu jsem si tehdy myslel, že jsme jen krok od války s USA,“ uvedl mladý zběh. „Tlak, který jsem cítil, stékal z vrchu od velení.“ Od olympijských her se však situace značně zklidnila. Lídři obou Korejí podnikli již několik setkání a tváří v tvář se ocitli i Kim Čong-un a prezident Trump. Podle Bílého domu je plánována další schůzka na příští rok.

Oh na závěr rozhovoru řekl, že odpouští svým kolegům, kteří po něm během úniku stříleli. „Kdyby tak neučinili, čelili by tvrdému trestu. Kdybych byl na jejich místě, udělal bych to samé,“ dodal.