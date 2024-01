Nový rekord. Otec vynesl do základního tábora Everestu dvouletého chlapce

Chlapec výstup absolvoval na zádech svého otce Rosse, jeho matka Jade jim šla po boku. Dosud nejmladším známým člověkem, který dosáhl základního tábora Mount Everestu, byla patrně čtyřletá dívka Zara původem z Česka. Ta však do základního tábora podle svého otce vystoupala vlastními silami.

„Carter to zvládl lépe než já a jeho máma. Oba jsme dostali lehkou výškovou nemoc, ale on byl naprosto v pořádku,“ řekl podle listu The Daily Telegraph otec dvouletého chlapce.

„Ve vesnicích před základním táborem byli dva zdravotníci a testovali mu krev, aby zjistili, zda je v pořádku, a jeho výsledky byly mnohem lepší než naše. Byli ohromeni. Na trek jsme si koupili bundy, jídlo a dva spacáky, v podstatě jsme to udělali z rozmaru. Do 24 hodin po přistání v Káthmándú jsme na něj vyrazili,“ dodal.

Pětatřicetiletý otec říká, že podle něj byli na cestu dobře připraveni, protože pravidelně cvičí „dýchací techniky“ a všichni včetně Cartera se ponořují do ledové koupele. Rodina z Glasgow je momentálně na roční cestě po Asii.