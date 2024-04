Formuje se proti nám nová osa zla. Evropa musí být připravena na případnou válku, tvrdí lotyšský odborník z NATO

Lidovky.cz: Podporujeme coby Evropská unie dostatečně Ukrajinu?

Jsme na dobré cestě, ale jak často zdůrazňují pobaltské republiky a Polsko, problém je čas a prostor: část Ukrajiny už je okupovaná, Ukrajinci se urputně brání ruské agresi a naše podpora není ani dost rychlá, ani dost velká na to, abychom jim pomohli zvítězit. Evropské země prošly velkou transformací a jsou připraveny zvýšit produkci zbraní i munice. To bude znamenat změny jak v oblasti průmyslových, tak vojenských struktur. Takže jsem velmi opatrně optimistický.

Ruská společnost je dlouhodobě na sestupu směrem k degradaci a totalitnímu režimu, takže odtud nemůžeme čekat moc pozitivních zpráv. Musíme být připraveni k boji a nedoufat v zázraky, jinak jsme odsouzeni k selhání. Právě naše síla a připravenost jsou tím, co může zabránit válce.

Lidovky.cz: Lze očekávat, že Rusko zaútočí na Pobaltí?

Pobaltské země i Finsko a Norsko se připravují na ruský útok už desítky let. Pro nás to není nic neočekávaného, víme, že to mají Rusové v plánu, a budeme se bránit – ostatně, jsme členy NATO. Rusko nás ve skutečnosti nikdy ohrožovat nepřestalo, jen v poslední dekádě 20. století nemělo dost zdrojů k tomu, aby uspělo. My jsme před nebezpečím ze strany Ruska vždy varovali ostatní země. Ale Západ nechtěl slyšet nepříjemnou pravdu…

Lidovky.cz: Kremelská propaganda tvrdí, že Rusko je tak silné, že proti němu nemáme šanci...