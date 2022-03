NATO pošle síly na východ. Mají být dostatečnou odpovědí na možné hrozby

Další podpora bojující Ukrajině, ale i pokračující odmítání bezletové zóny či vyslání mírové mise, jež by mohly zatáhnout Severoatlantickou alianci do přímé vojenské konfrontace s Ruskem. To jsou hlavní závěry mimořádného summitu NATO, kvůli němuž přijel do Evropy i americký prezident Joe Biden.