NATO hledá šéfa. Jestřába nechce, kdo se stane nástupcem Stoltenberga?

V zákulisí NATO již dávno začalo horečnaté hledání jeho nástupce. Alianci navíc trochu tlačí čas: ráda by měla jasno ještě předtím, než proběhnou červnové volby do Evropského parlamentu. Ty sice nemají s obsazením klíčové pozice v čele obranného spojenectví nic společného. Avšak do vyjednávání o personálním balíčku pro hlavní unijní instituce by se mohla lehce přimotat i pozice šéfa NATO. Již před pěti lety se takto po eurovolbách mimo jiné rozhodlo o obsazení postu generální ředitelky Mezinárodního měnového fondu Kristalinou Georgievovou.