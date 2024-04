Lídr kandidátky AfD propustí asistenta podezřelého ze špionáže, do voleb půjde

Lídr kandidátky Alternativy pro Německo (AfD) pro volby do Evropského parlamentu Maximilian Krah (20. dubna 2024) foto: Profimedia.cz

Europoslanec a lídr kandidátky Alternativy pro Německo (AfD) Maximilian Krah i přes obvinění svého asistenta ze špionáže pro Čínu povede tuto pravicově populistickou stranu do červnových voleb do Evropského parlamentu. Sobotního zahájení kampaně se ale nezúčastní. Oznámil to po jednání s vedením AfD. Řekl také, že svého asistenta ještě ve středu propustí. Muž, který je německým občanem čínského původu, čelí obviněním ze špionáže pro Peking, v pondělí ho zadržela policie.