Scholz mluvil o taurusech a vyzradil tajné informace o Britech na Ukrajině

Scholz v pondělí zopakoval, že Německo zatím Ukrajině nedodá moderní střely s plochou dráhou letu Taurus. Ty patří k nejmodernější výzbroji německé armády a díky nim by se cílem ukrajinského útoku mohla stát i Moskva, což Scholze znepokojuje. „Nezapojíme se do války, a to ani přímo, ani nepřímo. Tyto principy určují všechna má rozhodnutí,“ řekl Scholz.

A mezi řečí prozradil, že Britové a Francouzi pomáhají Ukrajincům odpalovat střely Scalp a Storm Shadow, za což si posléze vyslechl kritiku. Právě tyto informace totiž byly tajné. Dosud se vědělo, že Britové poskytují zpravodajské informace o ruských cílech. Nebylo však jasné, jak moc britští vojáci Ukrajincům skutečně pomáhají.

„To je flagrantní zneužití zpravodajských informací, které má záměrně odvést pozornost od neochoty Německa vyzbrojit Ukrajinu vlastním raketovým systémem dlouhého doletu. Rusko toho bezpochyby využije k tomu, aby zvýšilo eskalaci,“ rozčílil se podle webu listu The Daily Telegraph britský poslanec a někdejší předseda parlamentního obranného výboru Tobias Ellwood.

„Prohlášení kancléře o údajném zapojení Francie a Velké Británie do provozování raket dlouhého doletu na Ukrajině je naprosto nezodpovědné,“ kritizoval Scholze také poslanec německé Křesťanskodemokratické unie (CDU) Norbert Röttgen.

V úterý britská vláda oznámila, že je na území Ukrajiny nasazen „malý počet“ vojáků, s tím, že někteří z nich se podílejí na zdravotnickém výcviku.

Scholzovy spekulace o úloze britské armády podle zdrojů listu The Telegraph z bezpečnostní komunity posílily obavy o bezpečnost diplomatů a dalšího personálu na Ukrajině. A kromě toho zintenzivnily hrozbu možných ruských zpravodajských operací na britské půdě, dodaly zdroje.

Britské ministerstvo obrany uvedlo, že případné dotazy by měli zodpovědět Ukrajinci. „Používání systému Storm Shadow Ukrajinou a veškeré procesy kolem toho jsou záležitostí ukrajinských ozbrojených sil. Spojené království spolu s dalšími spojenci poskytuje Ukrajině řadu vybavení, které jí má pomoci čelit nezákonné a nevyprovokované agresi ze strany Ruska,“ dodalo.

Kyjev žádá Německo o střely Taurus řadu měsíců. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na nedávné konferenci v Mnichově řekl, že věří, že Německo je nakonec jeho zemi poskytne. Scholz však řekl, že ho v debatě o taurusech rozčiluje chybějící rovnováha mezi tímto systémem a tím, co Ukrajina skutečně potřebuje. Dodal, že Ukrajině se nedostává munice a že systém Taurus není v potřebách Ukrajiny rozhodující.

„Němečtí vojáci nemohou být v žádném okamžiku a na žádném místě spojeni s cíli, kterých tento systém dosahuje. Dokonce ani v Německu,“ argumentoval dále Scholz.

Raketa Taurus KEPD-350 je řízená střela s plochou dráhou letu typu vzduch–země z dílny společnosti Taurus Systems, která je společným dílem společností MBDA Deutschland a Saab Bofors Dynamics. Je určená k ničení objektů vysoké hodnoty, jako jsou letecké základny, radarové stanice, komunikační uzly, řídicí centra, muniční sklady, mosty a přístavy. Dokáže zasáhnout cíle s vysokou přesností i za ztížených povětrnostních podmínek.

Střela má dolet až 500 kilometrů, je dlouhá pět metrů a váží 1 400 kilogramů, z toho 480 kilogramů připadá na bojovou hlavici. Díky dlouhému doletu by tyto rakety Ukrajině umožnily zasáhnout ruskou vojenskou infrastrukturu daleko za frontovou linií. Před deseti lety obdržela německá armáda 600 těchto střel, z nichž asi 150 je funkčních.