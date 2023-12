Mnichovské letiště v úterý kvůli ledovce ruší lety, omezí to i lety z Prahy

„V úterý 5. prosince 2023 nebudou na mnichovském letišti od počátku letového provozu do 12:00 možné žádné starty a přílety. Důvodem je ohlášený mrznoucí déšť v noci na úterý, který by znemožnil bezpečný letový provoz,“ uvedlo letiště. Poznamenalo, že omezení se bude týkat nejméně 150 vzletů a 160 přistání.

Z Mnichova do Prahy neodletí už pondělní noční linka. Z Prahy je pak v úterý v 07:05 plánován let do Mnichova, který ale letiště v bavorské metropoli podle dnešního prohlášení nebude moci odbavit.

Kvůli prudkému vpádu zimy do Bavorska byl provoz mnichovského letiště pozastaven v sobotu. Dopad to mělo i na odlety a přílety na dalších letištích včetně spojů s Prahou. Provoz se podařilo obnovit v neděli ráno, potíže ale nadále přetrvávají a řada letů byla i dnes zrušena. Mnichovské letiště uvedlo, že provoz je dnes výrazně omezený.

Problémy mají také německé dráhy

S problémy se v Bavorsku potýká veškerá doprava. Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) uvedly, že městská železnice S-Bahn v Mnichově bude jezdit s výraznými omezeními až do poloviny týdně.

Prozatím se podařilo obnovit provoz na páteřní mnichovské trati. Velkým komplikacím čelí v bavorské metropoli také tramvaje, které i v úterý budou jezdit jen na dvou linkách ze třinácti. Dopravní podnik náhradou doporučuje autobusy a metro.

V jižním Bavorsku napadlo až 60 centimetrů sněhu, což ochromilo dálkové spojení Mnichova se zbytkem Německa a se zahraničím. Uzavřeny byly mimo jiné tratě do Salcburku, Innsbrucku a Curychu. Na trati do Norimberku a do Stuttgartu jezdí dálkové spoje pouze omezeně.

Naopak energetici v pondělí večer oznámili, že elektrická síť je v Bavorsku po rozsáhlých výpadcích opět stabilizovaná. I tak ale může docházet k lokálním přerušením, když padající stromy přetížené sněhem poškodí vedení.

Rosenheim na jihu Bavorska kvůli sněhu uzavřel všechny parky a dětská hřiště, pro veřejnost jsou nepřístupné také tři místní hřbitovy. Město z bezpečnostních důvodů uzavřelo zimní stadion, otevřen bude až po prohlídce statikem.

Bavorská televize BR uvedla, že Rosenheim v úterý poprvé po více než deseti letech nasadí na odklízení sněhu frézu. Ta bude sněhovou masu odhazovat na korby nákladních aut, která ji následně odvezou na vhodnou plochu k uložení.