Nebyly unesené. Ukrajinské děti nalezené v Německu přijely se svými rodinami

Ukrajina původně považovala 161 dětí, které se podařilo nalézt na německém území, za unesené do Ruska, ale u většiny z nich se podařilo potvrdit, že přicestovaly do Německa dobrovolně jako uprchlíci se svými zákonnými zástupci. Ve čtvrtek to uvedl investigativní portál Važnyje istorii, který se dotázal německé policie na upřesnění výroku šéfa ukrajinské policie Ivana Vyhivského.