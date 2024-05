Politici jako časté terče útoků: Němci chtějí zvýšit ochranu jejich soukromí a zpřísnit tresty pro pachatele

Poté, co byl koncem minulého týdne v Drážďanech surově zbit lídr sociálních demokratů (SPD) v Sasku Matthias Ecke, když vylepoval plakáty, byli ve čtvrtek ve Stuttgartu před budovou tamního zemského sněmu napadeni dva zástupci protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). Jestliže Ecke skončil v nemocnici se zlomenou jařmovou kostí, utrpěli politici AfD pouze lehká zranění.

Minulé úterý pak byla v Berlíně fyzicky napadena tamní bývalá starostka Franziska Giffeyová. Politička SPD, která je nyní v Berlíně regionální ministryní hospodářství, byla na návštěvě v knihovně, když ji muž zezadu uhodil taškou obsahující tvrdý předmět. Už dříve hlásili napadení i komunální politici strany Zelených, místostarosta Essenu Rolf Fliß či drážďanská zastupitelka Yvonne Moslerová.

Motivy útočníků se přitom různí. Zatímco u Eckeho jsou podezřelí čtyři muži ve věku 17 a 18 let s vazbami na pravicové radikály, v případě Giffeyové šlo o 74letého, zřejmě psychicky narušeného muže. Po útočnících na AfD se ještě pátrá. Jedna stopa vede ke skupině žen, která předtím proti straně hlasitě protestovala. Sami zástupci Alternativy tvrdí, že nejenom poslední, ale i všechny předchozí útoky mají na svědomí levicoví extremisté.

Větší ochrana soukromí, žádné adresy

V reakci na poslední vlnu násilí oznámila německá ministryně vnitra Nancy Faeserová, že chce do budoucna prosadit přísnější tresty za takovéto činy. Již v úterý mimořádně jednala se zemskými ministry vnitra. Hlasy volající po lepší ochraně lidí, kteří se veřejně angažují, ať už jako kandidáti nebo členové volebních komisí, se ozývaly už dříve.

Součástí návrhů, jež se nyní objevují, má být i lepší ochrana soukromí politiků. Jejich adresy nemají být například veřejně dohledatelné. Již během covidové pandemie došlo v několika případech k situacím, kdy se rozvášněný dav protestující proti lockdownům dostal až do blízkosti jejich obydlí. Tak tomu bylo v případě saské ministryně zdravotnictví Petry Köppingové (SPD) či premiéra za křesťanské demokraty Michaela Kretschmera.

Zároveň se objevují i opačné hlasy varující, aby nevznikl dojem, že veřejným činitelům se má dostat lepší ochrany než běžným občanům. „Vadí mi, že když se to týká politika, tak to vyvolá velký rozruch. Když ale někde na nádraží bandy mladistvých někoho zmlátí, přejde se to mlčením,“ uvedl liberální politik Wolfgang Kubicki.

Za loňský rok zaznamenaly strany zastoupené v parlamentu přibližně 2800 útoků. Do toho jsou počítány jak fyzické inzultace, tak i slovní útoky. U fyzických napadení byli nejčastěji terčem politici AfD, a to v 86 případech, hned za nimi Zelení (62 útoků).

V Německu dosud bylo fyzické násilí vůči politikům spíš ojedinělé. Nejzávažnějším případem je vražda Waltera Lübckeho v roce 2019. Šéfa krajského úřadu v hesenském Kasselu zabil pravicový radikál odmítající jeho vstřícný postoj vůči uprchlíkům.