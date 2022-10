Zelenskyj, Navalnyj, ekologičtí aktivisté? V Oslu oznámí Nobelovu cenu míru

Na Nobelovu cenu za mír letos bylo nominováno 343 jednotlivců či organizací. Mezi zmiňovanými favority jsou například ruský opozičník Alexej Navalnyj, vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská či aktivisté za lidská práva v Číně a Hongkongu.

Podle agentury AFP by cenu mohly dostat instituce, které sbírají důkazy o válečných zločinech, například Mezinárodní trestní soud v Haagu či server Bellingcat. Deník The Washington Post uvedl mezi favority i lidi, kteří se snaží zlepšit náboženské soužití v Indii. Bez šancí nejsou ani ekologičtí aktivisté, například Švédka Greta Thunbergová, Brit David Attenborough či studentské hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost).

V odhadech bookmakerů si velmi dobře vede ukrajinský zpravodajský portál The Kyiv Independent či prezident Zelenskyj. Ředitel norského mírového institutu PRIO Henrik Urdal však tvrdí, že Nobelův výbor bude velmi opatrný v otázce ocenění vůdce země zapojené do válečného konfliktu, ačkoliv Ukrajina tento konflikt nevyvolala.

Loňskou cenu dostali za boj za svobodu slova filipínská novinářka Maria Ressaová a spoluzakladatel ruského listu Novaja Gazeta Dmitrij Muratov, který patří mezi kritiky prezidenta Vladimira Putina.