Do světa politiky směřovala od raného mládí: v roce 1992, tedy v patnácti letech, vstoupila do Fronty mladých (mládežnické organizace neofašistického Národního sociálního hnutí založeného pohrobky Benita Mussoliniho), o čtyři roky později už byla celonárodní šéfkou Studentské akce. Giorgii Meloniovou (*1977) to v politické aréně vždy táhlo doprava – podle některých názorů až na samý kraj politického spektra.