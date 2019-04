Obliba francouzského prezidenta Macrona klesla na minimum. Popularita klesla také celé vládě

PAŘÍŽ S politikou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je spokojeno pouze 27 procent Francouzů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Opinionway, který byl v sobotu zveřejněn a na nějž upozornil list Le Parisien. Podle deníku je to nejméně od nástupu Macrona do Elysejského paláce v roce 2017.

Pět procent respondentů uvedlo, že jsou s postupem nynějšího prezidenta velmi spokojeni a 22 procent je spíše spokojeno. Za nespokojené se oproti tomu označilo 30 procent dotazovaných, a 40 procent dokonce za velmi nespokojené.



Popularita klesla celé francouzské vládě - činnost většiny jejích ministrů hodnotí Francouzi čím dál hůře, napsal Le Parisien. Rekordně se též snížila popularita premiéra Édouarda Philippa, a to na 29 procent. Nejhůře z kabinetu dopadl ministr vnitra Christophe Castaner, jehož práci oceňuje jen 27 procent respondentů.

Společnost Opinionway výzkum vedla ve středu a čtvrtek na reprezentativním vzorku francouzské populace čítajícím 1057 osob starších 18 let.