Dáme víc peněz do zbrojení, řekl Scholz. Nebojte se zničit Putina, apeloval Zelenskyj

„Evropané se musí o svou vlastní bezpečnost více zasadit. Nyní i v budoucnu,“ řekl Scholz. „Německo bude ve dvacátých a třicátých let a i poté vydávat každý rok na obranu dvě procenta HDP,“ poznamenal.

Na investicích do obrany ve výši dvou procent HDP ročně se dohodly státy NATO. Německo a například ani Česko ale tuto podmínku zatím neplní; obě země chtějí tomuto závazku dostát letos.

Scholz připomenul, že se blíží druhé výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. „Dva roky po začátku války se musíme ptát, zda děláme dost. Musíme se ptát, zda víme, co by vítězství ruského prezidenta Vladimira Putina znamenalo,“ řekl. Poznamenal, že vojenský úspěch Ruska by otřásl systémem evropské bezpečnosti a že by také politicky a hospodářsky stál Evropu více než stávající pomoc Ukrajině.

Německo poskytne Ukrajině další pomoc

Scholz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek v Berlíně podepsali bilaterální dohodu o bezpečnostní spolupráci. Podle německého ministerstva obrany má pomoc poskytnutá na základě této dohody hodnotu 1,13 miliardy eur (téměř 29 miliard Kč) a týká se zejména protivzdušné obrany a dělostřelectva.

Obdobnou dohodu uzavřel Zelenskyj v pátek i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Scholz v Mnichově vyzval ostatní země, aby s Ukrajinou podepsaly podobná ujednání.

Zelenskyj zdůraznil, že Putinova válka není jen bojem proti Ukrajině, ale proti všem pravidlům, protože případné ruské vítězství bude mít pro svět dalekosáhlé následky.

„Ukrajinci už vzdorují 724 dní. Kdo by si to před 725 dny vůbec pomyslel?“ prohlásil Zelenskyj o ukrajinské obraně, která už takřka dva roky čelí ruské invazi. Letošní rok podle ukrajinského prezidenta vyžaduje zesílenou podporu od spojeneckých zemí. „Musíme nyní jednat, jinak Putin dožene svět do katastrofy,“ řekl. „Jak dlouho svět ještě dovolí Rusku takto jednat?“ položil si otázku.

„Nebojte se porážky Putina a zničení jeho režimu,“ řekl Zelenskyj. Pokud takové obavy bude svět mít, bude to podle hlavy ukrajinského státu jen povzbuzením pro nové ruské diktátory, kteří přijdou po Putinovi. Zelenskyj dodal, že evropské a asijské sousedství Ruska se v takovém případě stane temným místem.

Zelenskyj prohlásil, že Ukrajinci dokázali, že ruskou armádu je možné porazit a přinutit k ústupu. „Můžeme dobýt zpět své území a Putin může prohrát,“ zdůraznil.

Zelenskyj znovu pozval Trumpa na Ukrajinu

Ukrajinský prezident zopakoval také své dřívější pozvání někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa do Kyjeva. „Jsme připraven s ním navštívit i válečnou frontu,“ řekl Zelenskyj. Trump se letos uchází o prezidentskou nominaci republikánů a očekává se, že v listopadových volbách střetne s demokratickým prezidentem Joem Bidenem. Zelenskyj dříve připustil, že Trumpův možný návrat do Bílého domu ho znepokojuje.

Zelenskyj v bavorské metropoli hovořil také o východoukrajinském městě Avdijivka, ze kterého se ukrajinská armáda stáhla. Putin díky stažení Ukrajinců podle Zelenského nic nezískal, naopak Ukrajina se rozhodla uchránit životy svých vojáků. Na otázku o obětech konfliktu ukrajinský prezident neodpověděl, řekl ale, že v případě Avdijivky připadalo na jednoho mrtvého ukrajinského vojáka sedm Rusů.