Rusku hrozí, že bude kolonií sousední země, varoval Danilov. Neřekl které

„Pokud si někdo myslí, že rok 2023 bude snadný, že Rusům všechno (vojenské vybavení, pozn. red.) dojde a vše bude v pořádku, tak já tento názor nesdílím,“ řekl během vysílání na Nový rok Danilov.

„Rusko může získat vlastníka. V dnešní době pozorujeme, jak jistá sousední země přebírá Ruskou federaci pro sebe, protože tam má své zájmy. Pro celý svět i nás je to velmi nebezpečná tendence,“ upozornil.

Na otázku, zda má na mysli Čínu, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany neodpověděl. „Mám na mysli dění a procesy poslední doby. Je třeba jim věnovat patřičnou pozornost,“ reagoval.

Danilov prohlásil, že Kyryl Budanov, šéf obranné rozvědky Ukrajiny, má pravdu v tom, že „Rusko má ještě dost raket na jeden a půl nebo dva rozsáhlé útoky o 100 až 120 raketách“. „Máme však na paměti, že si Rusové mohou najít nečekané „přátele“ a stát se kolonií,“ komentoval postoj k situaci.

Danilov byl podle serveru Ukrainska Pravda dotázán, zda země Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB), do níž patří vedle Ruska například Arménie, Kazachstán či Uzbekistán, představují pro Ukrajinu hrozbu. Na otázku opáčil: „Nebezpečí zapojení OSKB pro nás není tak žhavé. Není to pro nás děsivé, my bychom se s tím vypořádali. Mluvím o mnohem složitějších věcech - o zemích, s nimiž by Rusko mohlo vyměnit jaderné technologie za rakety, které potřebuje.“

Danilov se též domnívá, že ukrajinskou armádu může potrápit i další vlna ruské mobilizace. „Pokud povolají muže podle plánu, který mají, a získají zbraně, které jim mohou poskytnout partnerské země, bude to pro nás velká, velká výzva,“ řekl.