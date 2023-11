Bez propuštění rukojmích nebude všeobecné příměří, prohlásil Netanjahu

„Myslím, že po neohraničenou dobu budeme mít celkovou bezpečnostní odpovědnost. Viděli jsme, co se stane, když ji nemáme,“ řekl Netanjahu v narážce na útok radikální organizace, při němž přesně před měsícem na jihu Izraele zemřelo na 1 400 lidí.

Šéf americké diplomacie Antony Blinken o víkendu řekl, že palestinská samospráva by měla sehrát klíčovou roli po skončení konfliktu v Pásmu Gazy. Současně připustil, že v mezidobí zřejmě sehrají svou roli v oblasti bezpečnosti a správy území Gazy i jiné státy a mezinárodní agentury.

USA se také snaží tlačit na Izrael, aby svolil k humanitárním pauzám, o nichž Blinken v pondělí jednal v Turecku. Židovský stát je však dosud odmítá s odůvodněním, že by poskytly Hamásu prostor na přeskupení sil.

„Nebude příměří, všeobecné příměří, bez propuštění našich rukojmích,“ řekl ABC News Netanjahu. Izrael podle okolností umožní občasné humanitární pauzy pro doručení pomoci či odchod rukojmích, dodal.

Při izraelském bombardování palestinského Pásma Gazy, které začalo 7. října v odvetě za útok hnutí Hamás na Izrael, zemřelo podle tamních úřadů už přes 10 tisíc lidí, včetně čtyř tisíc dětí a 2 641 žen. Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí řekl, že Pásmo Gazy se stává „pohřebištěm dětí“ a znovu vyzval k okamžitému humanitárními příměří. To požadují také šéfové dvou desítek agentur OSN, včetně Dětského fondu OSN (UNICEF), Světového potravinového programu (WFP) či Světové zdravotnické organizace (WHO).

The way forward is clear:



Humanitarian ceasefire.

Respect for int'l humanitarian law.



Unconditional release of hostages.



Protection of civilians, hospitals, UN facilities, shelters & schools.



Ending use of civilians as human shields.

More humanitarian aid entering Gaza.



NOW. pic.twitter.com/pgYxCCf2C9