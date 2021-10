Sáhl mi pod stolem na stehno, píše dánská expremiérka o bývalé hlavě Francie v knize Blondýnčiny úvahy

Thorning-Schmidtová píše, že Giscard d’Estaing, jenž stál v čele Francie mezi lety 1974 a 1981, se během večeře, jež se konala na začátku „nultých“ let, dotkl její nohy a hladil ji. V té době byla poslankyní Evropského parlamentu.



„Giscard d’Estaing seděl vedle mě a chytil mě za stehno pod stolem. Zeptala jsem se sama sebe, co se děje, změnila jsem místo a bylo po všem,“ popsala situaci v knize Blondinens betragtninger (Blondýnčiny úvahy), jež vyšla v pondělí.

Thorning-Schmidtová, premiérka Dánska v letech 2011 až 2015, vylíčila incident z důvodu, že podle ní slábne hnutí MeToo, jež na případy sexuálního obtěžování upozorňuje. Především však prý chtěla poukázat na to, že se nevhodné mužské chování týká všech žen a je potřeba o něm mluvit.



„Jsem si docela jistá, že je to něco, co udělal i předtím. V dnešní době by to bylo považováno za sexuální obtěžování. Tehdy to tak nebylo, situace mě velmi rozčílila,“ řekla dánské tiskové agentuře Ritzau.



„Nyní je správný čas promluvit, protože chci také vyzdvihnout vysoký počet žen, které mají špatné zkušenosti,“ řekla stanici DR.



Giscard d’Estaing zemřel minulý rok v prosinci ve věku 94 let a i v pokročilém věku si udržoval pověst proutníka a sukničkáře. Kodaň navštívil v roce 2002 nebo 2003 jako předseda Konventu o budoucnosti Evropy, který vypracoval (později odmítnutou) ústavu EU.



Thorning-Schmidtová má zároveň zkušenosti s přitahováním mužů. Jejímu šarmu v roce 2013 na pohřbu Nelsona Mandely podlehl i tehdejší prezident USA Barack Obama.