Aktivista v Polsku chtěl chránit medvěda. Ten ho napadl, muž bojoval o život

O incidentu informoval web Onet.pl. Šestapadesátiletého muže, kterému medvěd způsobil šrámy na hlavě, těle a končetinách a který se zotavuje v nemocnici ve městě Krosno, zachránil jeho kolega Lukasz Synowiecki.

Podle zjištění polské policie útok šelmy vyvolal právě zraněný muž, který se příliš přiblížil k medvědímu doupěti. Evakuace zraněného trvala tři hodiny.

„Šli jsme do lesa, abychom ověřili, zda kácí stromy. Usilovali jsme o zastavení těžby dřeva, protože jsme věděli, že v okolí má doupě medvěd. Právě proto jsme úřady požádali o vytvoření zvláštní ochranné zóny se zákazem vstupu. Ale dopustili jsme se nedopatření a nepozornosti, když jsme se ocitli příliš blízko doupěte, což jsme neplánovali,“ řekl Synowiecki novinářům.

Aktivista připustil i dalších chybu: s kolegou se rozdělili a byli od sebe asi 100 metrů, když medvěd zaútočil. „Samotný útok jsem neviděl, jen jsem slyšel křik a ryk zvířete. Sám jsem začal křičet a utíkal jsem tím směrem, a v tu chvíli medvěd přerušil útok,“ vylíčil.

Problém byl ale v tom, že se medvěd vzápětí otočil a vydal směrem k Synowieckému.

„Viděl jsem ho na zlomek vteřiny. Byl to silný jedinec,“ řekl aktivista, který v tu chvíli vzpomínal na rady, jak se ve střetu se šelmou zachovat: padnout na zem a stočit se do klubíčka. „Naštěstí to nebylo zapotřebí. Takové zvíře by zabilo bez námahy. Ale zjevně nás medvěd chtěl jen varovat, že jsme se ocitli příliš blízko jeho území. Utekl, když viděl, že lidí je víc,“ dodal.

„Plně jsme nedodrželi bezpečnostní pravidla. Oba se teď pomalu vzpamatováváme, ale to nic nemění na skutečnosti, že se cítíme špatně kvůli nastalé situaci, kdy jsme - ač s dobrými úmysly - narušili medvědův klid. Kdyby tam byla ochranná zóna, nestalo by se to,“ usoudil Synowiecki, podle kterého lesníci káceli stromy jen 60 metrů od medvědího doupěte.

V celém regionu jsou podle něj jen dvě ochranné zóny pro medvědy. Synowiecki také podezírá zaměstnance státních lesů, že úmyslně nehlásí, kde všude se medvědí doupata nacházejí.