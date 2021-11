Policie na polsko-běloruských hranicích našla mrtvého Syřana. Napětí trvá

Turecké úřady v pátek oznámily, že vydaly zákaz prodávat letenky do Běloruska občanům Iráku, Sýrie a Jemenu. Běloruská letecká společnost Belavia dříve uvedla, že pátečním dnem počínaje nebude na žádost Ankary občany těchto zemí přepravovat na palubě svých letadel.

Turecké rozhodnutí přivítala Evropská unie, která pohrozila leteckým společnostem sankcemi za přepravu migrantů. Podle místopředsedy Evropské komise Margaritise Schinase je turecký zákaz výsledkem jednání, která vede Brusel se zeměmi, ze kterých přicházejí uprchlíci do Evropy. Podle Schinase lety do Minsku přeruší i společnost Iraqi Airways.



Rusko vyslalo v pátek své výsadkáře na společné cvičení do Běloruska. Dva z nich zemřeli, kvůli silnému větru jejich padáky selhaly, uvedlo vpodvečer ruské ministerstvo obrany.

Cvičení se konalo u polských hranic, kde u hraničního plotu na běloruské straně živoří tisíce migrantů z krizových oblastí, kteří se touží dostat do Evropské unie. V předchozích dnech nad Běloruskem přelétaly ruské bombardéry jako výraz podpory Moskvy pro nejbližšího spojence.

„Rusko musí upustit od zbytečných provokací a místo toho využít svůj vliv na Lukašenkův režim, aby přestal zneužívat migraci jako způsob nátlaku na některé členské státy EU,“ řekl Deníku N šéf české diplomacie Jakub Kulhánek.

„V oblasti Kuźnice Bialostocké se běloruská armáda neúspěšně snažila silou vytlačit na polskou stranu 35 lidí, většinou žen a dětí,“ sdělil portálu Onet mluvčí policie v Podleském vojvodství Tomasz Krupa.



Dodal, že v pátek ráno se v tom místě nacházela skupina asi 200 lidí, které hlídají běloruští vojáci. V Polsku v příhraničním pásmu platí výjimečný stav, do oblasti nemají přístup humanitární pracovníci ani novináři. Média jsou tak odkázána na informace úřadů o migrační krizi.

Alternativní trasa do Německa

Na internetu se objevují záznamy konverzace migrantů, kteří se dostali do Běloruska. Na jednom z nich, který zveřejnila například běloruská opoziční televize Nexta, je na mapě Evropy vyznačeno, jak se dá dostat do Německa, kam podle všeho velká část běženců míří, a jak se dá vyhnout bělorusko-polské hranici. Tato alternativní trasa vede přes Ukrajinu, Slovensko a Česko, případně ze Slovenska do Rakouska.

Značná část migrantů pochází z iráckého Kurdistánu, tamní úřady usilují o to, aby se k nim mohla dostat humanitární pomoc, píše agentura DPA. Irácké velvyslanectví v Moskvě nabízí migrantům z této blízkovýchodní země pomoc s návratem do vlasti, většina z nich o to ale podle iráckých úřadů nemá zájem.

Bagdád zároveň oznámil, že zastavuje přímé letecké linky z Iráku do Běloruska ve snaze ochránit Iráčany před gangy obchodujícími s lidmi.

Francie v pátek vyzvala Rusko, aby v Bělorusku intervenovalo a zasadilo se o ukončení migrační krize na hranicích EU. Francouzský ministr zahraničí Yves Le Drian a ministryně obrany Florence Parlyová při jednání v Paříži řekli svým ruským protějškům, aby „využili svých blízkých vztahů s Běloruskem a učinili (migrační krizi) přítrž“, napsala agentura AFP.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov podle agentury TASS francouzské partnery naopak vybídl, aby se zdrželi dvojích standardů ohledně toho, jak se zachází s migranty v různých zemích.

Odsun migrantů

Polsko i EU obviňují autoritářský režim Alexandra Lukašenka, že do Běloruska nechává dovážet lidi v zoufalé situaci z krizových oblastí a využívá je v hybridní válce proti sedmadvacítce v odplatě za to, že evropský blok na jeho režim uvalil sankce kvůli porušování lidských práv a potlačování opozice.

Běloruský ministr zahraničí Uladzimir Makej v pátek bez bližších detailů prohlásil, že Bělorusko poslalo zpět do zemí původu na dva tisíce migrantů ve snaze zastavit ilegální migraci, uvedla agentura Reuters. „Na hranicích jsme zadrželi asi 700 narušitelů. Vrátili jsme zpět asi 2 tisíce lidí, kteří přišli z jiných zemí a neměli řádné doklady,“ uvedl Makej.

Polská pohraniční stráž v pátek informovala, že od začátku nynější migrační krize letos v srpnu eviduje asi 33 200 pokusů o nelegální překročení hranice. Za celý loňský rok jich bylo pouhých 88. Jen za čtvrtek pohraničníci zaznamenali 223 takových případů.

Evropa musí být připravena na nárůst počtu migrantů, kteří se snaží do unie dostat, přičemž příchod mnoha lidí z Blízkého východu přes Bělorusko bude ještě dlouho pokračovat, upozornil šéf evropské pohraniční agentury Frontex Fabrice Leggeri.