„Putine, udělej pořádek na Ukrajině!“ Policie v Polsku řeší nenávistný transparent

„Skandální transparent, jehož snímek obletěl internet, policie okamžitě odstraněna a zabavila,“ oznámil podle televize TVN 24 ministr vnitra Marcin Kierwiński.

Rolníci, kteří protestovali v úterý od rána po celé zemi, se objevili i na výjezdu z dálnice u slezské vsi Gorzyczki. Cestu tam blokovala stovka traktorů a na jednom z nich se objevil právě zmíněný transparent.

Meanwhile in Poland

"Putin, restore order in Ukraine and Brussels and with our leadership"

