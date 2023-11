VIDEO: Češka kradla v Polsku sunar, pak ujížděla s ochrankou na kapotě

K incidentu došlo ve středu kolem osmé hodiny večerní. Šestadvacetiletá žena podle informací místní policie přišla do obchodu v centru osmdesátitisícového města u českých hranic a ukradla dvě balení sušeného mléka pro děti. Když ji zaměstnanec ostrahy přistihl, dala se na útěk a na parkovišti naskočila do auta.

Nezastavil ji ani fakt, že další pracovník ostrahy si ji stoupl před auto. Když šlápla na plyn, muž vyskočil na kapotu vozidla. „Žena vyjela z parkoviště na vozovku a ujela asi 200 metrů s mužem na kapotě vozidla. Během jízdy také projela křižovatku na červenou. Po chvíli si uvědomila, co udělala, a zastavila,“ informovala místní policie.

Zlodějka sunaru si již vyslechla obvinění z ohrožení života nebo těžkého ublížení na zdraví. Hrozí jí trest odnětí svobody až na tři roky. Polská média v souvislosti s kuriózním případem připomínají, že Češi z příhraniční často jezdí do Polska za levnými potravinami.

„Pohled na Čechy nakupující v polských obchodech není nic zvláštního. U nás jsou ceny mnoha výrobků nižší než u našich jižních sousedů, což je vybízí k návštěvě příhraničních supermarketů. Někdy jsou však jejich návštěvy skutečně neobvyklé,“ ušklíbá se portál O2, aniž by si kladl naléhavou otázku, co ženu ke krádeži mléka asi vedlo...

V poslední době je to již podruhé, co nájezdníci z Česka způsobili u našeho severního souseda rozruch. Minulý týden polská média informovala, že v bazénu ve městě Prudník se čeští návštěvníci převlékají mimo kabinky. Podle vedení sportovního areálu to má špatný vliv na děti.