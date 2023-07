Klimaaktivisté znovu zablokovali Brennerskou dálnici, řidiči do nich kopali

Protestní akce trvala asi hodinu, zastavit provoz se aktivistům podařilo asi na 20 minut, kdy se jich sedm na vozovku přilepilo a policisté je z ní pak museli odstraňovat.

Před příjezdem policie podle rakouských médií panovala v místě protestu nedaleko obce Matrei am Brenner napjatá situace mezi řidiči stojícími v zácpě a aktivisty z Letzte Generation. Protestující na sociálních sítích uvedli, že do nich lidé kopali, cloumali jimi a strkali do nich. Také policie potvrdila, že motoristé se aktivisty snažili z dálnice dostat vlastními silami.

Letzte Generation Österreich @letztegenAT Welche Gewalt passiert, wenn Nahrung immer knapper wird, weil die Klimakatastrophe eskaliert und die Politik sich weiter weigert zu handeln?



Hört endlich auf den #Klimarat !



#brennerautobahn #a22network https://t.co/zTBTKaDuZ5 oblíbit odpovědět

Skupina Letzte Generation požaduje důslednější opatření na ochranu klimatu a vyčítá politikům, že v této věci nic nedělají. „Jižní Evropa hoří a na celém světě padají teplotní rekordy,“ uvedli.

Když byli aktivisté z dálnice odstraněni, auta se postupně rozjela a na Brennerskou dálnici se vrátil běžný prázdninový provoz. Zácpy se tvořily jen u mýtné brány v Schönbergu, což je podle APA v době dovolených běžné.