Období dešťů sužuje Brazílii, povodně zaplavily desítky měst. Protrhly se i dvě přehrady

V oblasti státu Bahía na východě Brazílie se navíc podle agentury DPA o víkendu protrhla dvojice přehrad, kvůli čemuž místní úřady nařídily evakuaci.

„Je to obrovská tragédie. V nedávné historii státu Bahía nic takového nepamatuji co do rozsahu a počtu zasažených měst a domů. Je to opravdu hrozivé, je tu mnoho ulic a domů, které jsou kompletně pod vodou,“ řekl guvernér státu Rui Costa v rozhovoru pro americkou CNN.

„Prioritou je teď zachraňovat životy,“ uvedl na twitteru guvernér státu Rui Costa, podle něhož úřady postiženým také rozdávají jídlo, matrace na spaní a teplé oblečení.

Silné deště si už v Bahie od začátku listopadu vyžádaly 18 životů, přes 40 00 lidí muselo opustit své domovy.

V této oblasti je prosinec tradičně měsícem velkých srážek. Silné deště a rozvodněné řeky tedy nejsou v tomto období neobvyklé. Škody v takovém rozsahu jsou zde však nevídané.