Rok do voleb: Trump v průzkumech poráží Bidena ve většině klíčových států

Americký prezident Joe Biden ztrácí v preferencích na svého možného soupeře Donalda Trumpa v pěti ze šesti států, které by mohly rozhodnout volby v roce 2024. Ukazuje to průzkum vypracovaný pro deník The New York Times, který výsledky publikoval přesně rok před prezidentskou volbou. Čísla svědčí o pochybnostech voličů ohledně Bidenova stáří a jeho řízení ekonomiky.