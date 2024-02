Biden by byl jako prezident lepší než Trump, je totiž předvídatelný, řekl Putin

„Je to zkušenější, předvídatelnější člověk, je to politik staré formace,“ řekl na adresu současného demokratického prezidenta USA Bidena šéf Kremlu v rozhovoru s novinářem kanálu Rossija-1 Pavlem Zarubinem. „Budeme ale spolupracovat s jakýmkoliv americkým lídrem, kterému vysloví americký národ důvěru,“ dodal šéf Kremlu.

O Trumpovi Putin řekl, že má vlastní názor na to, jak by se měly vyvíjet vztahy Washingtonu s jeho spojenci, když podle ruské státní agentury komentoval „současnou nespokojenost“ v Evropské unii v souvislosti s možným návratem Trumpa do funkce prezidenta USA.

Spojené státy i Rusko letos čekají prezidentské volby. Zatímco v Rusku je za vítěze březnového hlasování předem považován Putin, Spojené státy čeká v listopadu klání, ve kterém se podle předpokladů opět střetne Trump s Bidenem.

Trump o víkendu vyvolal pobouření projevem na předvolebním mítinku. Prohlásil v něm, že jako prezident jednou varoval lídra nespecifikované alianční země, že USA by jí v případě ruského útoku nepřišly na pomoc, nebude-li dávat dostatečné peníze na obranu. Údajně tehdy dodal, že by Rusko „povzbuzoval, ať si dělají, co k čertu chtějí“, přičemž příběh prezentoval jako ukázku svého úspěšného nátlaku na spojence ohledně vojenských rozpočtů.