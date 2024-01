Video ukazuje zajatce u iljušinu. Sestřelil ho Kyjev západní raketou, řekl Putin

Ruští vyšetřovatelé podle Kommersantu zveřejnili záběry, na nichž ukrajinští váleční zajatci nastupují do letadla Il-76, sestřeleného u Belgorodu. Vladimir Putin prohlásil, že stroj sestřelila Ukrajina, a to raketou dodanou ze Spojených států či Francie. Kreml dal pokyn zveřejnit co nejpodrobnější výsledky vyšetřování a Putin přislíbil, že se tak stane do dvou či tří dnů.