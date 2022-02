Putin sní maniakálně o dřívějším Rusku, tvrdí Porošenko v rozhovoru pro Lidovky. A do Kremlu posílá varování

Lidovky.cz: Měl jste možnost několikrát jednat s Vladimirem Putinem. Můžete říct, co ruský prezident chce od Ukrajiny? Kapitulaci? Neutralitu?

Dá se říct, že zkušenost s jednáním s Putinem, již jsem získal, je jedinečná. Byly to první dny ruské agrese proti Ukrajině a první pokusy zastavit šílenství, které Kreml v roce 2014 rozpoutal. O co Putinovi jde, mi bylo jasné po prvním setkání s ním na jednání normandské čtyřky (čtyřstranné jednání Ukrajiny, Ruska, Německa a Francie o mírovém urovnání na Donbasu – pozn. red.) v červnu 2014. Pak to pochopili všichni.

Putin by nezačal tuto válku, pokud by neusiloval o kapitulaci Ukrajiny. To je jeho cíl. V žádném případě mu nejde o neutralitu Ukrajiny.