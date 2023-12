Odpůrci Putina a války končí v blázinci, tvrdí ruská expertka. Co je čeká v psychiatrické léčebně?

V podmoskevském Odincovu právě probíhá soudní proces s Maximem Lypkanem, vůbec nejmladším obviněným z takzvané diskreditace ruské armády. Minulé léto musel tento teprve 18letý protiválečný aktivista podstoupit povinné psychiatrické vyšetření spojené s hospitalizací. Není to první případ od začátku ruské agrese proti Ukrajině, kdy jsou odpůrci Kremlu zavíráni do blázinců.

„V SSSR byla trestní psychiatrie nástrojem boje s disidenty. Byl to celý systém. Nyní můžeme pozorovat jednotlivé případy represivních opatření s použitím psychiatrie proti odpůrcům současné ruské vlády,“ říká výkonná ředitelka ruské Nezávislé psychiatrické asociace Ljubov Vinogradova.

Lidovky.cz: Poslední dobou se objevují zprávy, podle kterých ruští aktivisté, kteří veřejně vystupují proti válce na Ukrajině, čelí forenzním psychiatrickým vyšetřením nebo dokonce ochranné léčbě na psychiatrii. Znamená to, že se v Rusku opět aplikuje trestní psychiatrie?

Podle mého názoru to nesvědčí o návratu trestní psychiatrie ze sovětských dob, ale o zpřísnění ruské legislativy, o mimořádně přísné cenzuře týkající se všeho, co se děje ve veřejném prostoru i na sociálních sítích, o zavedení v ruské legislativě takzvaných politických paragrafů. Kvůli tomu trestnímu stíhání čelí lidé s psychickými potížemi, kteří by se dříve nedostali do hledáčku represivních orgánů.

Pokud jsou tito lidé soudem posláni na forenzní psychologické vyšetření, tak znalec musí především určit, jestli trpí nějakou psychickou poruchou. A pokud ano, do jaké míry jednali v příčetném stavu, jestli jsou schopni kriticky vnímat situaci, chápou-li, že jejich jednání lze dnes kvalifikovat jako závažný zločin.

Pokud ano, tak mohou dostat nepodmíněný trest v souladu s obviněním, dokonce jestli jim bude diagnostikována psychická porucha. Pokud nebyli příčetní, tak budou zbaveni trestní odpovědnosti a budou muset podstoupit ochrannou léčbu.

Lidovky.cz: Jsou v Rusku považováni lidé nesouhlasící s politikou Kremlu za nepříčetné?